MUCCの幻影バンドLa’Mucc、初音源『Eyes』をライヴ会場リリース決定
MUCCが11月5日、神奈川・CLUB CITTA’にて＜MUCCメンバー完全プロデュース生誕公演 2025「YUKKE(5)46歳 BIRTHDAY LIVE †夢幻†」＞を開催する。同イベントに出演するMUCCの幻影バンドLa’Muccが、初音源となるマキシシングル『Eyes』を同ライヴ会場にてリリースすることが決定した。
＜MUCCメンバー完全プロデュース生誕公演 2025「YUKKE(5)46歳 BIRTHDAY LIVE †夢幻†」＞にてMUCCとの共演が決定しているバンドが、2024年のエイプリルフールに突如現れたMUCC幻の姿“La’Mucc”だ。La’Muccとは、T.I.G(Vo)、雅(G)、YUME(B)の3人からなる“1994年の歪んだ時空から堕ちて産まれた3枚の黒き羽”をコンセプトとしたヴィジュアル系バンドだとのこと。
La’Muccの初音源『Eyes』は、’90年代ヴィジュアル系を感じる世界観をたっぷり詰め込んだ渾身の楽曲に仕上がった。カップリングには、雅とYUMEそれぞれが歌唱するカラオケバージョンと通常のカラオケバージョンも収録される予定だ。
■La’Muccマキシ・シングル『Eyes』
2025年11月5日(水)ライヴ会場にて販売
※＜YUKKE(5)46歳 BIRTHDAY LIVE †夢幻†」＞CLUB CITTA’会場にて販売開始
※後日通信販売予定
MSHN-209 2,000円(税込)
・マキシケース
・スーパーピクチャーレーベル仕様
▼CD収録曲
01 Eyes
02 Eyes (Original 雅OKE)
03 Eyes (Original YUMEOKE)
04 Eyes (Original KARAOKE)
■＜MUCCメンバー完全プロデュース生誕公演 2025「YUKKE (5) 46歳 BIRTHDAY LIVE †夢幻†」＞
11月5日(水) 神奈川・CLUB CITTA’
open17:00 / start18:00
出演：MUCC / La’Mucc
▼チケット
前売8,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※スタンディング
一般発売：10月18日(土)12:00〜
・イープラス：https://x.gd/zKasA
・ローソンチケット：https://x.gd/R7yfr
・チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2536536
■マキシシングル「Never Evergreen」
2025年12月10日(水)発売
【初回限定盤(CD＋DVD)】
TKCA-75314 3,200円(税込)
▼DVD収録内容
1 Never Evergreen Music Video
2 Documentary of Never Evergreen
【通常盤(CD)】
TKCA-75315 1,500円(税込)
▼CD収録曲 ※初回限定盤CD / 通常盤は同内容
1 Never Evergreen
2 夜風(よるかぜ)
3 茨-イバラ-
4 Never Evergreen (Original KARAOKE)
5 夜風(よるかぜ) (Original KARAOKE)
6 茨-イバラ- (Original KARAOKE)
【逹瑯モデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】
TKZA-10053 ￥8,800(税込)
【ミヤモデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】
TKZA-10054 ￥8,800(税込)
【YUKKEモデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】
TKZA-10055 ￥8,800(税込)
※メンバーデザインによるモバイルバッテリー＋CD(通常盤)
※MagSafe対応・PSE適合品・IC保護機能：過充電、過放電、過電流、過電圧、ショート防止付)
https://shop-crtk.com/search?tagGroupCode=TG00000255
■＜MUCC 「Never Evergreen」」発売記念インストアイベント＞
『📸MUCCと記念撮影会📸』
▶10月31日(金)18:00〜 東京：エンタバアキバ
参加メンバー：逹瑯・ミヤ・YUKKE
▶11月27日(木)18:00〜 大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店
参加メンバー：YUKKE
▶12月06日(土)18:00〜 愛知・タワーレコード名古屋パルコ店
参加メンバー：ミヤ
▶12月10日(水)18:00〜 東京・西新宿(会場詳細後日発表)
参加メンバー：逹瑯・ミヤ ・YUKKE
▶12月19日(金)18:00〜 茨城・タワーレコード水戸オーパ店
参加メンバー：逹瑯
※11/27、12/6、12/19特典会参加レギュレーション
初回限定盤1枚：2ショット撮影会&ポストカードにサイン
通常盤1枚：2ショット撮影会
※10/31・12/10特典会参加レギュレーション
初回限定盤1枚：4ショット撮影会&ポストカードにサイン
通常盤1枚：4ショット撮影会
『🎄リミスタMUCCリスマス🎄』
▶12月25日(木)14:00〜 インターネットサイン会
参加メンバー：逹瑯・ミヤ・ YUKKE
詳細：https://www.tkma.co.jp/jpop_top/MUCC.html
（問）徳間ジャパンコミュニケーションズ MUCC係
info-hansokueigyo@tokuma-japan-c.co.jp
■＜MUCC TOUR 2025「Love Together」＞
11月02日(日) 愛知・名古屋ボトムライン
open17:15 / start18:00
ゲストバンド：摩天楼オペラ
11月03日(月) 愛知・名古屋ボトムライン
open17:15 / start18:00
ゲストバンド：RAZOR
11月24日(月) 東京キネマ倶楽部
open17:15 / start18:00
ゲストバンド：梟
11月25日(火) 東京キネマ倶楽部
open18:15 / start19:00
ゲストバンド：メリー
11月28日(金) 大阪STUDIO PARTITA
open18:15 / start19:00
ゲストバンド： XANVALA
11月29日(土) 大阪STUDIO PARTITA
open17:15 / start18:00
ゲストバンド： nurié
12月20日(土) 茨城・水戸ライトハウス
open17:15 / start18:00
ゲストバンド： MAMA.
12月21日(日) 茨城・水戸ライトハウス
open17:15 / start18:00
ゲストバンド： CHAQLA.
▼チケット
前売 8,500円(税込) ※入場時ドリンク代別途必要
※東京キネマ俱楽部公演：1Fスタンディング、2F指定席
※他会場：スタンディング
チケット一般発売：9月25日(木)12:00〜
◾️その他ライブ情報
＜10th ANNIVERSARY LUNATIC FEST.2025＞
11月09日(日) ＠幕張メッセ展示ホール9〜11
＜MUD FRIENDS 2000〜2025＞
11月13日(木) ＠Zepp DiverCity Tokyo
＜“The Theory of SCIENCE”〜Shinjuku club SCIENCE 10th Anniversary〜＞
11月19日(水) ＠Shinjuku club SCIENCE
