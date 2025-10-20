主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月20日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月20日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 135( 135)
TOPIX先物 12月限 211( 211)
日経225ミニ 12月限 1243( 1243)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 48( 0)
日経225ミニ 12月限 884( 884)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 50( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 170( 170)
TOPIX先物 12月限 16( 16)
日経225ミニ 12月限 1578( 1578)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8089( 5443)
3月限 22( 18)
TOPIX先物 12月限 453( 377)
日経225ミニ 11月限 6502( 2974)
12月限 139801( 68981)
1月限 85( 55)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1197( 691)
3月限 19( 11)
日経225ミニ 11月限 5448( 2348)
12月限 80641( 38825)
1月限 43( 15)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 176( 176)
3月限 6( 6)
日経225ミニ 11月限 332( 332)
12月限 7707( 7707)
1月限 16( 16)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1083( 1083)
3月限 19( 19)
TOPIX先物 12月限 19( 19)
日経225ミニ 11月限 781( 781)
12月限 39118( 39118)
1月限 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
