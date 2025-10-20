　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月20日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 135(　　 135)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 211(　　 211)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1243(　　1243)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　48(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 884(　　 884)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　50(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 170(　　 170)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　16(　　　16)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1578(　　1578)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8089(　　5443)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　22(　　　18)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 453(　　 377)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6502(　　2974)
　　　　　 　 　12月限　　　139801(　 68981)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　85(　　　55)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1197(　　 691)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　19(　　　11)
日経225ミニ　 　11月限　　　　5448(　　2348)
　　　　　 　 　12月限　　　 80641(　 38825)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　43(　　　15)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 176(　　 176)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 332(　　 332)
　　　　　 　 　12月限　　　　7707(　　7707)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　16(　　　16)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1083(　　1083)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　19(　　　19)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　19(　　　19)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 781(　　 781)
　　　　　 　 　12月限　　　 39118(　 39118)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 8(　　　 8)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

