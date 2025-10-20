主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月20日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月20日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6187( 2156)
TOPIX先物 12月限 1520( 1327)
日経225ミニ 11月限 5( 5)
12月限 6819( 6692)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 658( 459)
TOPIX先物 12月限 470( 266)
日経225ミニ 12月限 71( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 968( 377)
TOPIX先物 12月限 248( 248)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1844( 1388)
TOPIX先物 12月限 622( 622)
日経225ミニ 12月限 2122( 2119)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1020( 0)
TOPIX先物 12月限 1333( 933)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 11月限 37( 37)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6814( 3257)
3月限 55( 51)
TOPIX先物 12月限 736( 598)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 4496( 1914)
12月限 88326( 39673)
1月限 115( 57)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1180( 846)
3月限 178( 138)
日経225ミニ 11月限 3669( 1411)
12月限 45680( 23208)
1月限 99( 61)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 16( 16)
日経225ミニ 11月限 233( 233)
12月限 5055( 5055)
1月限 21( 21)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1037( 1037)
3月限 54( 54)
日経225ミニ 11月限 726( 726)
12月限 31314( 31314)
1月限 100( 100)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
