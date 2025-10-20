　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月20日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6187(　　2156)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1520(　　1327)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　12月限　　　　6819(　　6692)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 658(　　 459)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 470(　　 266)
日経225ミニ　 　12月限　　　　　71(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 968(　　 377)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 248(　　 248)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1844(　　1388)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 622(　　 622)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2122(　　2119)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1020(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1333(　　 933)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　37(　　　37)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6814(　　3257)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　55(　　　51)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 736(　　 598)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4496(　　1914)
　　　　　 　 　12月限　　　 88326(　 39673)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 115(　　　57)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1180(　　 846)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 178(　　 138)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3669(　　1411)
　　　　　 　 　12月限　　　 45680(　 23208)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　99(　　　61)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　16(　　　16)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 233(　　 233)
　　　　　 　 　12月限　　　　5055(　　5055)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　21(　　　21)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1037(　　1037)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　54(　　　54)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 726(　　 726)
　　　　　 　 　12月限　　　 31314(　 31314)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 100(　　 100)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

