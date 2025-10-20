　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月20日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 18059(　 17474)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 113(　　 113)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 15341(　 15341)
日経225ミニ　 　11月限　　　 19855(　 17855)
　　　　　 　 　12月限　　　283154(　283154)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 266(　　 266)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6922(　　6458)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 170(　　 170)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8255(　　8255)
日経225ミニ　 　11月限　　　　5106(　　5106)
　　　　　 　 　12月限　　　131687(　131687)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 296(　　 296)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 202(　　 199)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　65(　　　65)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1135(　　1135)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1180(　　 573)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1114(　　1084)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2000(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　3226(　　3186)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1003(　　1000)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1477(　　1477)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　32(　　　32)
　　　　　 　 　12月限　　　　4337(　　4337)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　12(　　　12)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 590(　　 555)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 528(　　 528)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1397(　　1375)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2188(　　2153)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　32(　　　32)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2075(　　2075)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 192(　　 192)
　　　　　 　 　12月限　　　 25732(　 25732)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 280(　　 280)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 264(　　 264)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　40(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 167(　　 167)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 646(　　 646)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 154(　　 154)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース