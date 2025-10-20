外国証券 先物取引高情報まとめ（10月20日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月20日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 18059( 17474)
3月限 113( 113)
TOPIX先物 12月限 15341( 15341)
日経225ミニ 11月限 19855( 17855)
12月限 283154( 283154)
1月限 266( 266)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6922( 6458)
3月限 170( 170)
TOPIX先物 12月限 8255( 8255)
日経225ミニ 11月限 5106( 5106)
12月限 131687( 131687)
1月限 296( 296)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 202( 199)
TOPIX先物 12月限 65( 65)
日経225ミニ 12月限 1135( 1135)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1180( 573)
TOPIX先物 12月限 1114( 1084)
日経225ミニ 11月限 2000( 0)
12月限 3226( 3186)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1003( 1000)
3月限 8( 8)
TOPIX先物 12月限 1477( 1477)
日経225ミニ 11月限 32( 32)
12月限 4337( 4337)
1月限 12( 12)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 590( 555)
TOPIX先物 12月限 528( 528)
日経225ミニ 12月限 1397( 1375)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2188( 2153)
3月限 32( 32)
TOPIX先物 12月限 2075( 2075)
日経225ミニ 11月限 192( 192)
12月限 25732( 25732)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 280( 280)
TOPIX先物 12月限 264( 264)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 40( 0)
TOPIX先物 12月限 167( 167)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 646( 646)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 1)
日経225ミニ 11月限 154( 154)
1月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
