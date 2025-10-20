　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月20日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 18798(　 17294)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 183(　　 183)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 19112(　 19051)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　11月限　　　 19372(　 18872)
　　　　　 　 　12月限　　　247045(　247045)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 480(　　 480)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 14746(　 13768)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 232(　　 232)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 18883(　 17785)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　11月限　　　 11714(　 11214)
　　　　　 　 　12月限　　　154709(　154709)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 483(　　 483)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1222(　　 442)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 855(　　 855)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　6945(　　6945)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2386(　　1937)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3207(　　2640)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3366(　　3332)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5949(　　4695)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5475(　　4601)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　50(　　　50)
　　　　　 　 　12月限　　　 11805(　 11805)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4417(　　1870)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4860(　　3954)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9570(　　9080)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3148(　　3117)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　30(　　　30)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6059(　　5609)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 100(　　 100)
　　　　　 　 　12月限　　　 42946(　 42946)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 614(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 651(　　 618)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 782(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 398(　　 398)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 372(　　 372)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 459(　　 459)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　12月限　　　　2275(　　2275)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 8(　　　 8)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース