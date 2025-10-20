外国証券 先物取引高情報まとめ（10月20日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月20日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 18798( 17294)
3月限 183( 183)
TOPIX先物 12月限 19112( 19051)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 11月限 19372( 18872)
12月限 247045( 247045)
1月限 480( 480)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 14746( 13768)
3月限 232( 232)
TOPIX先物 12月限 18883( 17785)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 11月限 11714( 11214)
12月限 154709( 154709)
1月限 483( 483)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1222( 442)
TOPIX先物 12月限 855( 855)
日経225ミニ 11月限 1000( 0)
12月限 6945( 6945)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2386( 1937)
TOPIX先物 12月限 3207( 2640)
日経225ミニ 12月限 3366( 3332)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5949( 4695)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 5475( 4601)
日経225ミニ 11月限 50( 50)
12月限 11805( 11805)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4417( 1870)
TOPIX先物 12月限 4860( 3954)
日経225ミニ 12月限 9570( 9080)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3148( 3117)
3月限 30( 30)
TOPIX先物 12月限 6059( 5609)
日経225ミニ 11月限 100( 100)
12月限 42946( 42946)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 614( 0)
TOPIX先物 12月限 651( 618)
日経225ミニ 11月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 782( 0)
TOPIX先物 12月限 398( 398)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 372( 372)
TOPIX先物 12月限 459( 459)
日経225ミニ 11月限 20( 20)
12月限 2275( 2275)
1月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 18798( 17294)
3月限 183( 183)
TOPIX先物 12月限 19112( 19051)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 11月限 19372( 18872)
12月限 247045( 247045)
1月限 480( 480)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 14746( 13768)
3月限 232( 232)
TOPIX先物 12月限 18883( 17785)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 11月限 11714( 11214)
12月限 154709( 154709)
1月限 483( 483)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1222( 442)
TOPIX先物 12月限 855( 855)
日経225ミニ 11月限 1000( 0)
12月限 6945( 6945)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2386( 1937)
TOPIX先物 12月限 3207( 2640)
日経225ミニ 12月限 3366( 3332)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5949( 4695)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 5475( 4601)
日経225ミニ 11月限 50( 50)
12月限 11805( 11805)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4417( 1870)
TOPIX先物 12月限 4860( 3954)
日経225ミニ 12月限 9570( 9080)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3148( 3117)
3月限 30( 30)
TOPIX先物 12月限 6059( 5609)
日経225ミニ 11月限 100( 100)
12月限 42946( 42946)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 614( 0)
TOPIX先物 12月限 651( 618)
日経225ミニ 11月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 782( 0)
TOPIX先物 12月限 398( 398)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 372( 372)
TOPIX先物 12月限 459( 459)
日経225ミニ 11月限 20( 20)
12月限 2275( 2275)
1月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース