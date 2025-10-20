明治安田サッカーJ1・アルビレックス新潟は、18日にアウェーで東京ヴェルディと対戦。勝利をつかむことはできず、残留の可能性が大きく遠のく結果となりました。



逆転の残留に向け15試合ぶりの勝利を目指したアルビでしたが、前半36分。東京ヴェルディに先制を許します。1点を追うアルビは後半、チャンスを演出します。後半8分、橋本のクロスにブーダ！後半13分にはモラエスのクロスに再びブーダ！決定機を作るも決め切ることができません。

その後もゴールネットを揺らすことができなかったアルビ。J1残留への道のりがさらに厳しくなりました。



次節は、26日(日)にホームでヴィッセル神戸と対戦します。