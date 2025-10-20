　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万8125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 154(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　 150(　　 0)


◯4万8375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)


◯4万8500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　76(　　76)
ビーオブエー証券　　　　　　　　41(　　41)
ソシエテジェネラル証券　　　　　29(　　29)
JPモルガン証券　　　　　　　　　21(　　21)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　15(　　 9)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万8750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　20(　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　10(　　10)
ビーオブエー証券　　　　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯4万9000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 107(　 107)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　43(　　43)
ソシエテジェネラル証券　　　　　22(　　22)
ビーオブエー証券　　　　　　　　15(　　15)
JPモルガン証券　　　　　　　　1210(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　14(　　 4)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
バークレイズ証券　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)


◯4万9250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 0)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース