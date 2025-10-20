「日経225オプション」11月限プット手口情報（20日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8125円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 154( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
JPモルガン証券 150( 0)
◯4万8375円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 76( 76)
ビーオブエー証券 41( 41)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
JPモルガン証券 21( 21)
BNPパリバ証券 10( 10)
SBI証券 15( 9)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万8625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
ビーオブエー証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
◯4万8875円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 107( 107)
BNPパリバ証券 43( 43)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
ビーオブエー証券 15( 15)
JPモルガン証券 1210( 10)
SBI証券 14( 4)
ゴールドマン証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
バークレイズ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 8( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
