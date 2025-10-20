　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)


◯5万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 222(　 222)
楽天証券　　　　　　　　　　　 117(　 117)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 133(　　85)
松井証券　　　　　　　　　　　　33(　　33)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　24(　　24)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　15(　　15)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　14(　　14)
インタラクティブ証券　　　　　　12(　　12)
マネックス証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　41(　　41)
楽天証券　　　　　　　　　　　　21(　　21)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　22(　　 6)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)


◯4万9250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　31(　　31)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　15(　　15)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)


◯4万9125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)


◯4万9000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 107(　 107)
みずほ証券　　　　　　　　　　　50(　　50)
楽天証券　　　　　　　　　　　　28(　　28)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　36(　　26)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース