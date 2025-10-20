「日経225オプション」11月限コール手口情報（20日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万125円コール
取引高(立会内)
松井証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 222( 222)
楽天証券 117( 117)
SBI証券 133( 85)
松井証券 33( 33)
三菱UFJeスマート 24( 24)
UBS証券 15( 15)
BNPパリバ証券 14( 14)
インタラクティブ証券 12( 12)
マネックス証券 6( 6)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
楽天証券 21( 21)
松井証券 10( 10)
SBI証券 22( 6)
岩井コスモ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
SBI証券 15( 15)
楽天証券 13( 13)
松井証券 3( 3)
◯4万9125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 107( 107)
みずほ証券 50( 50)
楽天証券 28( 28)
SBI証券 36( 26)
三菱UFJeスマート 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 7( 7)
岩井コスモ証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
