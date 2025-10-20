盗んだのはメダカ200匹。

南島原市の露天商の男が窃盗の疑いで逮捕されました。

南島原市ではメダカを盗まれたという被害が複数寄せられていて、警察が関連を調べています。

窃盗の疑いで逮捕されたのは、南島原市布津町の露天商、大島康史容疑者 48歳です。

大島容疑者の犯行の様子は、被害者の自宅の防犯カメラに収められていました。

今年8月の夜、たも網を持った大島容疑者が一直線に向かったのは、南島原市の住宅の軒下にずらりと並んだ水槽です。

次の瞬間、水槽の中を物色し、何かをすくう様子が確認できます。

（被害者）

「メダカを取られた。窃盗ですよね。9月から出荷する予定のメダカ」1匹1000円で販売しているメダカを、網の中に入れたまま持ち去っていきました。

（被害者）

「この辺が田舎なので、その時間に人間が歩くことがまずない。それで監視カメラを見たら(メダカを)頑張ってすくっていた。

(犯人に)心当たりはない。見たことない人」

被害者からの届け出を受けた警察は、防犯カメラの映像などから犯行が明らかになったとして20日午前、大島容疑者を窃盗の疑いで逮捕しました。

大島容疑者はメダカ約200匹、20万円相当を盗んだ疑いがもたれています。

警察の調べに対し「売るつもりで盗んだ」と容疑を認めているということです。

南島原市内では、メダカが盗まれる被害が他にも確認されていて、警察は余罪も含め調べを進めています。