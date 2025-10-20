「日経225オプション」11月限コール手口情報（20日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万125円コール
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 955( 455)
モルガンMUFG証券 1208( 208)
野村証券 127( 127)
ソシエテジェネラル証券 75( 75)
SBI証券 145( 65)
BNPパリバ証券 59( 59)
UBS証券 337( 37)
楽天証券 37( 37)
三菱UFJeスマート 29( 29)
松井証券 21( 21)
みずほ証券 15( 15)
ゴールドマン証券 14( 14)
マネックス証券 6( 6)
安藤証券 3( 3)
シティグループ証券 502( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 98( 98)
BNPパリバ証券 47( 47)
野村証券 25( 25)
モルガンMUFG証券 21( 21)
SBI証券 27( 17)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 8( 8)
楽天証券 7( 7)
松井証券 5( 5)
シティグループ証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
BNPパリバ証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 7( 5)
光世証券 5( 5)
JPモルガン証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万9125円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万125円コール
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 955( 455)
モルガンMUFG証券 1208( 208)
野村証券 127( 127)
ソシエテジェネラル証券 75( 75)
SBI証券 145( 65)
BNPパリバ証券 59( 59)
UBS証券 337( 37)
楽天証券 37( 37)
三菱UFJeスマート 29( 29)
松井証券 21( 21)
みずほ証券 15( 15)
ゴールドマン証券 14( 14)
マネックス証券 6( 6)
安藤証券 3( 3)
シティグループ証券 502( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 98( 98)
BNPパリバ証券 47( 47)
野村証券 25( 25)
モルガンMUFG証券 21( 21)
SBI証券 27( 17)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 8( 8)
楽天証券 7( 7)
松井証券 5( 5)
シティグループ証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
BNPパリバ証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 7( 5)
光世証券 5( 5)
JPモルガン証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万9125円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)