　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 955(　 455)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1208(　 208)
野村証券　　　　　　　　　　　 127(　 127)
ソシエテジェネラル証券　　　　　75(　　75)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 145(　　65)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　59(　　59)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 337(　　37)
楽天証券　　　　　　　　　　　　37(　　37)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　29(　　29)
松井証券　　　　　　　　　　　　21(　　21)
みずほ証券　　　　　　　　　　　15(　　15)
ゴールドマン証券　　　　　　　　14(　　14)
マネックス証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
シティグループ証券　　　　　　 502(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　98(　　98)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　47(　　47)
野村証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　21(　　21)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　27(　　17)
ソシエテジェネラル証券　　　　　14(　　14)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
シティグループ証券　　　　　　　 3(　　 3)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)


◯4万9250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　26(　　26)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　20(　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 5)
光世証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)