Anna(Vo)、Toki(G / ex. Aldious)、Miho(B / ex. LOVEBITES)、Kano(Dr.)からなる4人組新バンドZilqyが11月5日、デビュー作となる1st EP『Vacant Throne』をリリースする。同EPよりリード曲「Carry On」のミュージックビデオが10月22日21時からオフィシャルYouTubeChannelにてプレミア公開されることが発表となった。加えて、全メンバー出演によるYouTube生配信番組の実施も決定した。

「Carry On」は10月22日、世界的なメタルレーベルNuclear Blastとグローバルディストリビューションを担うBelieveの連携によるエクストリームミュージック楽曲配信専門のBLOOD BLASTより全世界に向けてデジタルリリースを行うことが既にアナウンスされている。

「Carry On」ミュージックビデオの監督には、coldrainやSiM、Crystal Lakeなどラウドロックアーティストの作品を数多く手がけるKOH YAMADAを起用。映像は、敷き詰められたアンプやドラムセットの中でのバンド演奏シーンをベーシックに、ヘヴィなバンドとしてのアイデンティティを感じさせるもの。天井から降り注ぐレーザーやスクリーンに投影された同期映像による近代的なライヴ演出を重ねることで、Zilqyの目指す新しいメタルサウンドを視覚インパクトで表現した。これは、内なる炎を燃やし前進し続けるという楽曲が持つ強いメッセージをメンバーの躍動と呼応する光の脈動で可視化し、心の奥で燃え続ける衝動を映像として描き出したものだ。プレミア公開当日はメンバーもチャットにて参加予定だとのこと。

また、ミュージックビデオのプレミア公開直後となる同日21時30分より、自身初の映像作品の完成の喜びをファンとともに分かち合うYouTube生配信『Zilqy「Carry On」先行配信記念生配信』に全メンバーが出演する。

Zilqyは12月10日、お披露目ライヴ＜Start The Fire＞を東京・代官山Space Oddにて開催する。チケットのオフィシャル2次先行予約は10月21日23時59分まで。また、11月5日リリースの1st EP『Vacant Throne』購入者限定CD封入先行予約を実施することも決定している。

■『Zilqy「Carry On」先行配信記念生配信』

2025年10月22日(水)21:30〜

▼オフィシャルYouTubeチャンネル

https://youtube.com/live/KxU-P-HaH5Q

※生配信につきスケジュールが変更になる場合がございます

■先行配信楽曲「Carry On」

2025年10月22日(水)配信開始

配信リンク：https://zilqy.bfan.link/carry-on

▼「Carry On」ティザー動画

https://youtu.be/7-jXfkh8wJ4

1st EP『Vacant Throne』

完全限定盤

一般流通盤

■1st EP『Vacant Throne』

2025年11月5日(水)発売

●配信

プリアド/プリセーブ：https://zilqy.bfan.link/vacant-throne

※Apple Music のプリアド(Pre-add)、Spotifyのプリセーブ(Pre-save)は、配信前の楽曲を事前に予約できる機能です。事前に登録をすることで、配信開始後に自身のライブラリに楽曲が自動で追加されます。

●CD

【完全限定盤】DCCA-165 4,950円(税込)

・特殊スリーブ仕様

・24Pブックレット付き

【一般流通盤】DCCA-166 2,750円(税込)

※完全限定盤はMAVERICK STOREにて購入可能

MAVERICK STORE https://www.maverick-stores.com/zilqy/

※一般流通盤は全国CD ショップにて発売

▼CD収録曲 ※完全限定盤／一般流通盤 共通

01 Carry On

Written by Zilqy, Toshi-Fj

Arranged by Toshi-Fj, Kuboty, MACKY, Gaku (Crystal Lake)

Produced by Toshi-Fj

02 Disguise

Written by Zilqy, Toshi-Fj, URU

Arranged by Toshi-Fj, URU, Gaku (Crystal Lake)

Produced by Toshi-Fj

03 Bleeding Love

Written by Zilqy, Toshi-Fj

Arranged by Toshi-Fj, Kuboty, Gaku (Crystal Lake)

Produced by Toshi-Fj

04 Cannonball

Written by Zilqy, Kuboty

Arranged by Toshi-Fj, Kuboty, Gaku (Crystal Lake)

Produced by Toshi-Fj

05 Realize

Written by Zilqy, Toshi-Fj

Arranged by Toshi-Fj, MACKY, Kuboty, Gaku (Crystal Lake)

Produced by Toshi-Fj ●店舗別特典

・タワーレコード：ランダムポストカード(ソロ全4種よりランダム1枚)※アナザーアー写

・HMV：ポストカード(集合1種)

・disk union：ランダムブロマイド(ソロ+集合の全5種よりランダム1枚)

・Amazon：ミニステッカー(集合1種)

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※特典は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください

■デビューEP『Vacant Throne』リリース記念イベント

【東京 新宿】

12月27日(土) タワーレコード新宿店9F 店内イベントスペース

時間：12:00〜 ※集合時間 11:45

内容：CDジャケットサイン会

※メンバーは私服での参加となります。

詳細：https://tower.jp/store/event/2025/12/055006z

【東京 渋谷】

12月28日(日) タワーレコード渋谷店5F 店内イベントスペース

時間：12:00〜 ※集合時間 11:45

内容：私物サイン会

※メンバーはアー写衣装での参加となります。

詳細：https://towershibuya.jp/posts/220175

■＜Zilqy 1st LIVE「Start The Fire」＞

2025年12月10日(水) 東京・代官山SpaceOdd

open18:15 / start19:00

▼チケット

5,500円(税込み・整理番号付・ドリンク代別)

【オフィシャル２次先行】

受付期間：10月21日(火)23:59まで

【CD封入先行予約】

受付期間：11月5日(水)12:00〜11月16日(日)23:59

https://eplus.jp/zilqy/

関連リンク

◆Zilqy オフィシャルサイト

◆Zilqy オフィシャルX

◆Zilqy オフィシャルYouTubeチャンネル

◆Zilqy オフィシャルinstagram

◆Zilqy オフィシャルFacebook

◆Zilqy オフィシャルTikTok