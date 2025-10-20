Tele、全国9ヵ所13公演のツアータイトルは＜蟲＞＋キービジュアル公開
谷口喜多朗のソロプロジェクトTeleが、12月13日の千葉・幕張メッセ国際展示場 9-11ホール公演を皮切りに全国ツアーを開催する。そのタイトルとキービジュアルが発表となった。
タイトルは＜Tele Tour 2025 - 2026「蟲」(※読み：むし)＞だ。幕張メッセ国際展示場 9-11ホール公演を皮切りに、新潟、仙台、札幌、高松、岡山、名古屋、福岡、そしてファイナルとなる3月20日の大阪・Zepp Osaka Bayside公演まで全国9ヵ所13公演をまわる。
チケットの先行受付は本日10月20日18:00より。
■＜Tele Tour 2025 - 2026「蟲」＞
▼2025年
12月13日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール
open16:00 / start17:30
▼2026年
2月07日(土) 新潟・新潟LOTS
open17:00 / start18:00
2月14日(土) 宮城・仙台GIGS
open17:00 / start18:00
2月15日(日) 宮城・仙台GIGS
open17:00 / start18:00
2月23日(月祝) 北海道・Zepp Sapporo
open17:00 / start18:00
2月28日(土) 香川・高松festhalle
open17:00 / start18:00
3月01日(日) 岡山・岡山CRAZYMAMA KINGDOM
open17:00 / start18:00
3月06日(金) 愛知・Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
3月07日(土) 愛知・Zepp Nagoya
open17:00 / start18:00
3月13日(金) 福岡・Zepp Fukuoka
open18:00 / start19:00
3月14日(土) 福岡・Zepp Fukuoka
open17:00 / start18:00
3月19日(木) 大阪・Zepp Osaka Bayside
open18:00 / start19:00
3月20日(金祝) 大阪・Zepp Osaka Bayside
open17:00 / start18:00
▼チケット
一般発売：11月6日(木)17:00
【先行受付期間】
受付期間：10/20(月) 18:00 〜 11/03(月) 23:59
https://eplus.jp/tele/
■ライブ／イベント出演情報
10月25日(土) ＜龍谷大学 第103回龍谷祭 Ryukoku Fes’24 Tele Special LIVE!!!＞
11月02日(日) ＜WASEDA ARENA SUMMIT vol.6＞
11月08日(土) ＜第23回響嵐祭 Tele Special Live＞
12月21日(日) ＜MERRY ROCK PARADE2025＞
12月26日(金) ＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＞
12月31日(水) ＜COUNTDOWN JAPAN 25／26＞
