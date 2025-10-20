44歳美女タレント、ワンピース姿に絶賛の声 美スタイル全開 2002年のCMで大ブレイク
タレント・小野真弓が、20日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】44歳美女タレント、水着姿が「現役バリバリ」「スタイル抜群」（13枚）
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクした小野。SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿し、話題を呼んでいる。
今回は「こんにちは ヒラヒラかーさんです」「#衣装 #ワンピース」と、自身の出演番組でのオフショットを複数枚公開。美スタイル際立つワンピースコーデで魅せた。ファンからは「可愛すぎ」「素敵な笑顔」などのコメントが寄せられている。
■小野真弓（おの まゆみ）
1981年3月12日生まれ、千葉県出身。サンミュージックの新人タレントオーディション合格をきっかけに芸能界入り。CMで人気に火がつき、グラビアアイドル、女優として活躍。現在は、千葉県動物愛護推進員としても活動している。
引用：「小野真弓」インスタグラム（@hanaharuaroi）
