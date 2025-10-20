¡È¼«Ì±¤È°Ý¿·¡ÉÏ¢Î©¤Ë¹ç°Õ¡¡ÀÐÀî¤ÎÀ¯³¦¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¡¡ÃÎ»öÁª¹µ¤¨³ÆÀ¯ÅÞ¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤Î¼ùÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÐÀî¸©Æâ¤Î³ÆÀ¯ÅÞ¤ÎÈ¿±þ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢Î©À¯¸¢¤Î¼ùÎ©¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡£
°Ý¿·¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷Äê¿ô¤Î1³äºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Ë¹Ô¤¦Êý¸þ¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ³Õ¤ò¸«Á÷¤ê¡¢³Õ³°¶¨ÎÏ¤Î·Á¤ò¤È¤ë°Ý¿·¡£
19Æü¤ËÌò°÷²ñ¤ò³«¤¤¤¿ÀÐÀî°Ý¿·¤Î²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ä
ÀÐÀî°Ý¿·¤Î²ñ¡¦¾®ÎÓ À¿ ´´»öÄ¹¡§
¡ÖÃÏÊýÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÉÔËþ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤âÂ¿¾¯¡¢Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤²þ³×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢°Ý¿·¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº£¸å¡¢Æ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤è¤ê¤â´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî°Ý¿·¤Î²ñ¡¦¾®ÎÓ À¿ ´´»öÄ¹¡§
¡Ö¹ñÌ±À¸³è¤¬º£¶ì¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¤½¤Î(¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î)ÉéÃ´¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤ò¡¢Í¸¢¼Ô¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡×
¤Þ¤¿¡¢¼«¸ø¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤«¤éµÞÅ¾Ä¾²¼¡¢¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¼«Ì±ÅÞ¡£
ÀÐÀî¸©Ï¢¤Î´´Éô¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¡¦²¼Âô ²Â½¼ ´´»öÄ¹¡§
¡ÖÀ¯¶É¤Î°ÂÄê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¯¸¢¤òÊÝ¤Ä¾å¤Ç¤Î°ìµÁÅª¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤¿¤Ê¤È¡×
¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍèÇ¯½Õ¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¡¦²¼Âô ²Â½¼ ´´»öÄ¹¡§
¡ÖÊÌ¤ËÆÃÃÊ¡¢º£¤³¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎ»öÁª¤Ë¡¢¤â¤Á¤í¤ó±Æ¶Á¤Ê¤·¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
°ìÊý¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤·¤¿¸øÌÀÅÞÀÐÀî¸©ËÜÉô¤Î´´Éô¤Ï¡¢º£¸å¤Î¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
¸øÌÀÅÞÀÐÀî¸©ËÜÉô¡¦Ã«Æâ Î§É× ÂåÉ½¡§
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÌîÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿Í´ÖÃæ¿´¤Î¿Í´Ö¼çµÁ¤Ç¡¢¤¤Á¤Ã¤È(¼«Ì±ÅÞ¤Î´Ø·¸À°Ý»ý¤ò)¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤â¡¢È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡£
ÀÐÀî¸©Ï¢´´Éô¤Ï¡¢°Ý¿·¤¬µá¤á¤ëµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Î©·û¼«¿È¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¡¦¶áÆ£ ÏÂÌé ÂåÉ½¡§
¡Ö°Ý¿·¤Î4ÇÜ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î5ÇÜ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤è¤¯¸À¤¨¤ÐÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¡¢°¤¯¸À¤¨¤Ð¤ª¤È¤Ê¤·²á¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤ò¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡£
¼«¿È¤¬ÈæÎã¤ÇÅöÁª¤·¤¿¾®ÃÝ³®ÀÐÀî¸©Ï¢ÂåÉ½¤Ï¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¾®ÃÝ ³® ÀÐÀî¸©Ï¢ÂåÉ½¡§
¡Ö¹Í¤¨Êý¤â¤µ¤Þ¤¶¤ÞÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¯¿ôÅª¤Ê°Õ¸«¤òµâ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈæÎã¤òºï¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÉôÉÔÅÔ¹ç¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÍèÇ¯½Õ¤Ë¤ÏÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁª¤â¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢³ÆÀ¯ÅÞ¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£