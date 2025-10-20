友成空が、TVアニメ『キングダム』第6シリーズエンディングテーマ「咆哮」を配信リリース。あわせてアニメノンクレジットEDムービーも公開となった。

TVアニメ『キングダム』は、「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて連載中の原 泰久による同名漫画のアニメ化作品。原作コミックスは発行部数累計1億1千万部を突破し、2024年には第4弾となる実写映画『キングダム 大将軍の帰還』が公開され、興行収入80億円の大ヒットを記録した。

物語は春秋戦国時代の中国を舞台に、天下の大将軍を目指す少年・信（CV.森田成一）と、後の始皇帝となる若き王・嬴政（えいせい）（CV.福山 潤）の活躍を描いた中華戦国大河ロマンとなっている。

第6シリーズのエンディングテーマである新曲「咆哮」は、作詞・作曲・編曲を友成空自らが担当。キングダムの世界観から“信念と信念のぶつかり合い”というテーマを音から表現した、圧倒的な臨場感を誇るエネルギッシュな一曲となった。アメフト部の協力のもと、防具が擦れる音、地面を踏みしめる音、荒々しい声などを実際に友成空本人がフィールドレコーディングし、戦場の熱や緊張をリアルに再現。そのサウンドデザインの上に、信念を貫く者の魂の叫びを重ねた、スケールと熱量に満ちた作品に仕上がっている。

◆ ◆ ◆

■友成空 コメント

今回、TVアニメ『キングダム』の世界が、僕の音楽の幅を大きく広げてくれたと思います。

これまでのどの曲よりもパワフルで、重厚なサウンドに挑戦しました。制作の中で、自分でも驚くような発見がいくつもありました。

迫力を追求するために、友人たちと一緒に足音や鎧の音、叫び声などを一から録り下ろしています。

そして、「睨めっ娘」でもタッグを組んだD.O.I.さんのミックスによって、最高の臨場感に仕上がりました。

アニメと一緒にも、曲単体でも。この曲を通して、古代中国の戦場へタイムスリップしたような熱を感じてもらえたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

◾️＜友成空 1st ONEMAN TOUR＞

2025年11月23日（日）大阪 梅田Zeela

開場/開演 16:30/17:00

2025年11月24日（月・祝）愛知 新栄シャングリラ

開場/開演 15:30/16:00

2025年11月27日（木）東京 WWW X

開場/開演 18:00/18:30 ◆チケット

一般チケット 4,000円（税込）

学生チケット 2,000円（税込）

※スタンディング

※未就学児童入場不可

■TVアニメ『キングダム』第6シリーズ

2025年10月よりNHK総合にて好評放送中

※放送予定は変更になる場合があります。 【X】 @kingdom_animePR

【TikTok】 @kingdom_animepr

【公式サイト】 https://kingdom-anime.com

【アニメ「キングダム」公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/channel/UCSWDyf3cufHgdRjDJVTJu4w ©原泰久／集英社・キングダム製作委員会