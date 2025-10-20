工藤静香、炊き込みご飯を手作り ファン絶賛「レシピ最強」「料理上手！」 おかずも「健康的」
歌手の工藤静香が、20日までにインスタグラムを更新。手作り料理を披露し、ファンを魅了した。
【写真】工藤静香、炊き込みご飯＆おかずを手作り 盛り付けショットも披露（3枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では「鶏、ごぼう、舞茸の炊き込みご飯。食べ切り一合しか炊かないので、鶏肉1パックの半分を炊き込みご飯、その残りをそばつゆに 私のきんぴらごぼうは牛肉入りです 完全なるおかずになります！」と、炊き込みご飯とおかずを披露。
ファンからは「レシピ最強」「料理上手！」「健康的」などの声が多数寄せられた。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
