¡È·Ú¥È¥é½÷»Ò¡É¥°¥é¥É¥ë27ºÐ¡¦»°ÅÄÍªµ®¡¢¥ß¥Ë¾æ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖºÇ¹â¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°ÅÄÍªµ®¤¬¡¢20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È·Ú¥È¥é½÷»Ò¡É¥°¥é¥É¥ë27ºÐ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¡ÈÂçÃÀ¤Ê¡É¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤â¡Ê14Ëç¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤«¤éSNS¤Ë¤Æ¿åÃå»Ñ¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë»°ÅÄ¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤Ë¡¼¡¼¡¼¡¡¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤ä¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥ß¥Ë¾æ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥·¥ã¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¡ÊCBC¥Æ¥ì¥Ó¡¿Ëè½µ²ÐÍËÆü23»þ56Ê¬¡Ë¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë»°ÅÄ¤Ï¡¢1998Ç¯5·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î27ºÐ¡£´ôÉì¸©½Ð¿È¤Ç¿ÈÄ¹¤Ï156cm¡£2023Ç¯¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö»°ÅÄÉô¡×¤ò³«Àß¡£·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡È·Ú¥È¥é½÷»Ò¡É¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢8·î29Æü¤Ë¤ÏDVD¡Ø¥ß¥ë¥¡¼¥°¥é¥Þ¡¼¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»°ÅÄÍªµ®¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@mitachan_y¡Ë
