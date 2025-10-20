元SKE48・松井珠理奈、すっぴんがSNSで話題の“現役メンバー”と遭遇
SKE48元メンバーでタレントの松井珠理奈が18日にエックスを更新。SNSで話題になった現役のグループメンバーとの遭遇を報告し、2ショットを公開した。
【写真】本当にすっぴん!? 松井珠理奈、かわいい後輩と2ショット
松井は「先日東京で野生の相川ネキに遭遇」「お仕事前のノーメイクで恥ずかしいねと言いながら記念に一枚」「直接言えてよかった」とつづり、相川暖花との2ショットを公開している。
相川と言えば、メイクする前と後の別人級のビフォーアフターというアイドルとしては“禁断”のポストをエックスに投稿して話題になった。今年1月にはチームSへの異動とともにリーダーに就任。そして、今年9月リリースの35thシングル「Karma」で、シングル楽曲として初めて選抜入りを果たした。
松井はこのことを直接相川に祝福できたようで、コメント欄には「これはほのちゃん嬉しいだろうなあ」「あったかいお祝いのことばだよー」といった声のほか、すっぴんという2人についても「ほののはノーメイクだといっても笑顔だと可愛いねー」「珠理奈のすっぴん可愛すぎる…」といった声が寄せられている。
■松井珠理奈（まつい じゅりな）
1997年3月8日生まれ。愛知県出身。2008年7月、オーディションに合格して同年10月にSKE48メンバーとして公演デビュー。そして2012年からの3年間はAKB48メンバーも兼任していた。2018年に実施された「AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙」で1位を獲得。2021年4月にSKE48を卒業すると、以降はタレントとして活動している。2024年9月には出身地の愛知県春日井市の広報大使に就任した。
引用：「松井珠理奈」エックス（@JURINA38G）
【写真】本当にすっぴん!? 松井珠理奈、かわいい後輩と2ショット
松井は「先日東京で野生の相川ネキに遭遇」「お仕事前のノーメイクで恥ずかしいねと言いながら記念に一枚」「直接言えてよかった」とつづり、相川暖花との2ショットを公開している。
相川と言えば、メイクする前と後の別人級のビフォーアフターというアイドルとしては“禁断”のポストをエックスに投稿して話題になった。今年1月にはチームSへの異動とともにリーダーに就任。そして、今年9月リリースの35thシングル「Karma」で、シングル楽曲として初めて選抜入りを果たした。
■松井珠理奈（まつい じゅりな）
1997年3月8日生まれ。愛知県出身。2008年7月、オーディションに合格して同年10月にSKE48メンバーとして公演デビュー。そして2012年からの3年間はAKB48メンバーも兼任していた。2018年に実施された「AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙」で1位を獲得。2021年4月にSKE48を卒業すると、以降はタレントとして活動している。2024年9月には出身地の愛知県春日井市の広報大使に就任した。
引用：「松井珠理奈」エックス（@JURINA38G）