ジェジュン＆ジュンス、日本初ファンミーティング開催決定 日本限定の特別企画・ライブステージも
【モデルプレス＝2025/10/20】アーティストのジェジュン（JAEJOONG）とジュンス（XIA）が、2026年1月2日にKアリーナ横浜にて日本初のファンミーティング『JX 2026 JAPAN FANMEETING ‘Hug＆Love’』を開催することがわかった。
【写真】ジェジュン、両親との3ショット
2024年11月に韓国で開催された『JX 2024 CONCERT ＜IDENTITY＞ in Seoul』では、3公演すべてが即日完売。その後、12月に行われた日本公演では約5万人のファンを熱狂させ、デビュー20周年を記念するプレミアムなステージとして大きな話題を呼んだ。
ABEMAが開催する本ファンミーティングのタイトル「Hug＆Love」には、2人が「ただいま」と言いたくなるような、日本という愛にあふれた居場所で、ファンからの愛を感じると同時に、JAEJOONGとXIAからも愛を届け合う。互いの愛と絆を実感できる時間を創り、JXとファンが温かく特別なひとときを共有してほしい、という願いや想いが込められている。
今回、日本で初めて開催されるファンミーティングでは、昼・夜2公演を予定。日本限定の特別企画やライブステージが用意されている。（modelpress編集部）
＜日程＞
昼公演：2026年1月2日（金）開場11時30分／開演13時
夜公演：2026年1月2日（金）開場17時30分／開演19時
※公演時間は両公演ともに約2時間を予定。
※公演時間は変更となる場合あり。
＜会場＞
Kアリーナ横浜
【Not Sponsored 記事】
【写真】ジェジュン、両親との3ショット
◆ジェジュン＆ジュンス、日本初ファンミーティング開催決定
2024年11月に韓国で開催された『JX 2024 CONCERT ＜IDENTITY＞ in Seoul』では、3公演すべてが即日完売。その後、12月に行われた日本公演では約5万人のファンを熱狂させ、デビュー20周年を記念するプレミアムなステージとして大きな話題を呼んだ。
今回、日本で初めて開催されるファンミーティングでは、昼・夜2公演を予定。日本限定の特別企画やライブステージが用意されている。（modelpress編集部）
◆「JX 2026 JAPAN FANMEETING ‘Hug＆Love’」開催概要
＜日程＞
昼公演：2026年1月2日（金）開場11時30分／開演13時
夜公演：2026年1月2日（金）開場17時30分／開演19時
※公演時間は両公演ともに約2時間を予定。
※公演時間は変更となる場合あり。
＜会場＞
Kアリーナ横浜
【Not Sponsored 記事】