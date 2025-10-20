ジュード・ロウの美人娘が「ヴィクトリアズ・シークレット・ショー」デビュー
ジュード・ロウの娘でモデルとして活躍中のアイリス・ロウが、10月15日にニューヨークで開催された「ヴィクトリアズ・シークレット・ショー2025」に初登場。ヴィクトリアズ・シークレット・エンジェルとしてランウェイデビューを果たした。
【写真】エンジェルとしてヴィクシーショーに初参加したアイリス・ロウ
ランウェイに登場したアイリスは、「Naughty‐ish」と書かれたクロップドTシャツにボクサーショーツ、ニットキャップとリストバンド、ニーハイソックス、白いスニーカー風のブーツという、セクシーさとスポーティを合わせたルックを披露。
ショーが終わると、インスタグラムで「ピンクが戻ったよ」と綴り、ショーの舞台裏を公開した。コメント欄には同ブランドの姉妹部門PINKから「私達のエンジェル」と寄せられたほか、ファンからは「現代のエンジェル。クールでゴージャス。最高のルックだよ」「あなたのウォーキングが最高だった。スピンには本当感動した。輝いていた」「自信がみなぎっていた」「すごく似合っていた」などの称賛コメントが寄せられている。
アイリスはジュードと最初の妻サディ・フロストの娘で、現在24歳。15歳でファッション業界に入り、2019年にTeen Vogue誌の表紙を飾ったほか、バーバリー、ヴェルサーチ、デヴィッド・ヤーマンのキャンペーンモデルを務め、ミッソーニ、ロベルト・カヴァリ、ミュウミュウといったハイブランドのランウェイを歩いてきた。
2023年には、ケイト・モスの娘としても知られるライラ・モスとともに、ヴィクトリアズ・シークレットのティザーイベントに参加していた。
引用：「アイリス・ロウ」インスタグラム（＠lirisaw）
