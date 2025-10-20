「昭和ボブ」は卒業ーー！【40・50代】が垢抜ける♡「ウルフボブ」

ボブのきちんと感に、ウルフの抜け感をプラスした「ウルフボブ」。マジメで大人しいイメージが強いボブも、レイヤーカットを組み合わせたウルフボブにすることで、今っぽく垢抜けた雰囲気になれそうです。かっこいいだけでなく、女性らしさも感じさせるウルフボブは、40・50代にもおすすめ。ここでは、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、大人世代に似合うウルフボブをご紹介します。

大人女性に似合う上品ウルフボブ

トップをふんわり丸く仕上げ、長めのベースを外ハネにしたウルフボブ。顔のまわりをゆるやかなひし形が取り囲むことで、小顔効果や後頭部を丸くキレイな形に見せてくれる効果にも期待できそう。落ち着いたトーンの透明感を感じさせるカラーリングで、大人女性らしい上品さをプラスすると◎

若々しい印象を引き出す短めウルフボブ

ストレートの質感を活かし、短めに仕上げたウルフボブ。ちょっぴり大胆にイメチェンしたい人は、ぜひ参考にしてみてください。レイヤーカットはたっぷり入れて、襟足やサイドを爽やかに、大人に嬉しい清潔感を引き出しています。トップの位置をやや高く設定すると、若々しい印象を目指せそう。

クセ毛でも◎ 軽やかウルフボブ

髪をあまり短くしたくない人は、肩にあたる程度の長めのウルフボブがおすすめ。@hanae.yamaguchiさんは、「元々のクセが乾かすだけでいい感じに動きます」とコメントを添えており、クセ毛の人でもクセを活かしながら楽しめそうなヘアスタイルです。顔のまわりもレイヤーカットを入れて軽やかに仕上げ、エアリーな髪の動きがシャレ感をアップさせてくれそうです。

フェミニンな優しげウルフボブ

@kitadani_koujiroさんが「スッキリ短め、ややショートよりも今時期人気」とコメントを添えて紹介しているこちら。ボブのレングスはキープしつつ、ショートのような快活さも演出してくれそうなウルフボブです。それでいて、全体的に曲線的な毛流れで、女性らしく優しい印象を引き立ててくれそう。まとまり感のある仕上がりは、上品さを重視したい人におすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rico_salon様、@t.ikeda214様、@hanae.yamaguchi様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里