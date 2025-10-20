◇プロボクシングWBOアジア・パシフィック（AP）ミニマム級王座決定戦10回戦 北野武郎（大橋）《10回戦》ジョセフ・スマボン（フィリピン）（2025年10月21日 東京・後楽園ホール）

WBO―APミニマム級1位の北野武郎（21＝大橋）が20日、都内で同級3位ジョセフ・スマボン（フィリピン）との同級王座決定戦の前日計量に臨み、リミットを100グラム下回る47・5キロで一発パスした。

今年8月に試合を行ったばかりで試合間隔は約2カ月と短いが「今年中にタイトル挑戦したかった。自分の中ではいいタイミング」と話し「タイトル戦だからではなく、この試合に勝ちたい思いが強い」と気合十分に話した。

8月の日本ユース同級王座の初防衛戦で3回TKO勝ち。力強い攻撃で終始相手を圧倒した。タイトル挑戦に向けては走り込みと並行し、筋力トレーニングを継続的に行ってきたことを明かし「筋トレを結構やってきた。足腰を鍛えるためにも走り込みもやった」と全身のパワーアップを実感する。

世界ランキングではWBA同級7位に位置。WBO同級13位のスマボンとの世界ランカー対決へ「みんながびっくりするような、驚くような試合をしたい。自分の評価を上げたい」と世界挑戦へのアピールとなる、完勝を予告した。