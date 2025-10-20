19日、投票が行われた静岡･伊東市議選の結果を受けて、失職が避けられない状況となった田久保市長。20日午後、Daiichi-TVの単独取材に応じ、次の市長選に向けた考えを語りました。



（伊藤 薫平 キャスター）

Q.「伊東市議選 全体的な所管は？」



（伊東市 田久保 真紀 市長）

「まず（候補者の）手が上がるかをあたらいい方の、不安だったんですけど。今回全く政治経験のないどちらかというと、一般の方ばかりで、選挙のやり方もわからない方までわれこそはという人に手が上がって、非常に良かった」





（伊藤 薫平 キャスター）Q.「市議選そのものに大儀があるのかという声も多くあったが」（伊東市 田久保 真紀 市長）「同じ話になってしまうが、市民に関心を持って、もらうというか、一番身近な議会ですので、自分たちの選んだ代表と、自分たちが送り出す代表、という意識をもってもらうことが一番のテーマでしたので、大きな選挙だったかな」（伊藤 薫平 キャスター）Q.「市長にとって意味はあった選挙？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「残った結果の中でいうと、たくさんの手が上がったこと、政治経験のない人もトライしようと思ったこと、それから投票率があがったこと3点をみてもよかったと」そして、自身の進退や今後については…（伊藤 薫平 キャスター）Q.「再び不信任決議案がだされて、可決された場合の考えは？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「議会の決定を尊重するにあたり、私が申し上げるのはどうか、置いておいて…自分がでたいというよりも、皆さんにどう思ってもらうかが大事。もう一回チャレンジしろという声があればそれは考えていきたい」（伊藤 薫平 キャスター）Q.今回も、辞職を表明するタイミングはあった。そのたびに、背中を押してもらった思う、貫きとおしたい信念がある？（伊東市 田久保 真紀 市長）「私に対して、負けるな頑張れ、やれと言ってくれる方がいる限りは、それにお答えするのが責務かなと」（伊藤 薫平 キャスター）Q.「市長選があった場合ズバリ、出馬するか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「繰り返しになるが、皆さんの声を聴いて、やはり『お前もう一回やれ』って声があればそのときに決断させていただく」（伊藤 薫平 キャスター）Q.「未来のために市長でい続けることで伊東が変わるんじゃないかという思いは？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「そこを判断するのが、有権者じゃないかなという風に思いますので、例えば次、市長選があるとすれば、そこをしっかりと候補者全員が政策出して、議論してやれたらいいなと思います」