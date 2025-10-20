見附市でことし9月1日、歩道の新設工事中に土の中から薬品と思われる空瓶約200本が発見され、工事を中止し分析を進めたところ、「埋設農薬」の成分の検出が判明したと20日、市が発表しました。



埋設農薬の成分の検出が判明したのは、見附市今町5丁目です。



見附市によりますと、残留液や周辺土壌からは、有機塩素系農薬である埋設農薬の成分が検出されたということです。



検出された成分は、触ったり臭いをかいだりすると有害ですが、数値的にはごくわずかで、20日午後5時時点で人的被害は報告されていません。堀削土は、処理場で飛散防止対策を行い保管しているということです。





農林水産省によりますと、当時、農薬登録されていた有機塩素系農薬は、残留性が高いなどの問題があったため、1971年に販売の禁止または制限を行いました。これらの農薬は、当時、無害化処理法が確立されていなかったことから、1971年に農林水産省（当時、農林省）が、これらの農薬を周辺に漏えいしない方法により埋設処理を行うことを決め、農林水産省の指導に基づき、都道府県、市町村、農業者団体等により埋設処理が行われました。これらの農薬は、2001年に採択された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs条約）」により、適切な管理を行うこと及び処理を行う場合は環境に配慮した適正な方法で実施することが求められていて、農林水産省は、2001年に埋設農薬の状況を調査。さらに、技術の進歩により、環境を汚染せずに埋設農薬を無害化する処理法が確立したことから、農林水産省は、埋設農薬の処理が着実に進むよう、都道府県向けの補助金による支援を実施。その後は都道府県などが、埋設農薬の管理や処理を行っていました。今回発見された空瓶も1971年頃に農協や販売業者などが埋めた農薬とみられています。見附市は、空瓶の発見後、歩道改良工事の作業を中止していて、今後の調査や処理に関する方法などを関係機関と協議し、速やかに対応するとしています。