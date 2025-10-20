『sweet』11月号付録はANNA SUIの大容量バニティポーチ！増刊号の眉お手入れ5点セットも要チェックだよ
『sweet』2025年11月号が、2025年10月10日に発売。特別付録として、ANNA SUI（アナ スイ）の大容量バニティポーチが付いています。
また『sweet』2025年11月号増刊には、同じくANNA SUIの「花柄缶ケース入り 眉毛グルーミング5点セット」が付属していますよ。
どちらも雑誌付録とは思えない高クオリティだから、コスパ抜群。気になる付録を細かくレポしていきます！
『sweet』2025年11月号の付録は「ANNA SUI」バニティポーチ
小芝風花さんが表紙を飾る、『sweet』2025年11月号（税込1670円）。
「360度 大人フェミニン宣言！」特集が組まれており、秋冬トレンド服や秋メイクなどが掲載されています。
特別付録は、ANNA SUIの大容量バニティポーチ。バタフライモチーフやクラシカルな花柄など、ANNA SUIらしさが散りばめられたデザインです。
ファスナー金具は、おしゃれなバタフライフォルム。ANNA SUIのロゴもデザインされ、特別感が漂います。
サイズは高さ15cm×幅14cm×奥行12cm。奥行きが広めになっているので、コスメを収納していない状態でもきちんと自立してくれますよ。
斜めジップになっているから、取り出しやすさも抜群。
さらに、くしゅっとした持ち手が付いており、持ち運びも楽ちんなのがうれしいポイントです！
フタ裏にはファスナー付きメッシュポケットがあり、細かいものの収納に便利。
側面には8つに仕切ったゴムバンドが施されているので、マスカラやアイライナーなどの長いアイテムを入れられますよ。
『sweet』2025年11月号増刊の付録は眉毛グルーミング5点セット
身だしなみを整える上で、アイブロウのセットは欠かせないもの。
『sweet』2025年11月号増刊（税込1690円）には、ANNA SUIの眉毛グルーミング5点セットが付属しています。
フラワーモチーフをデザインした缶ケースの中に、毛抜き／折りたたみシェーバー／ハサミ／スクリューブラシ&平筆／ブラシ&コーム入り。
このまま持ち運んでもいいですし、缶ケースは小物入れとして使うこともできますよ。
全てのアイテムに、ANNA SUIロゴが入っていて特別感たっぷり。
折りたたみシェーバーは大きく開き、使いやすさにもこだわっているんです。
スクリューブラシやコーム、眉専用ハサミがセットになっているから、これ1つで眉のお手入れが叶っちゃいますよ。
『sweet』最新号を今すぐゲットしよ！
ご紹介した雑誌『sweet』は、全国の書店・コンビニや宝島チャンネルにて販売中。
宝島チャンネルでは、『sweet』2025年11月号増刊が売り切れとなっているので、書店やほかのオンラインストアをチェックしてみてくださいね。
ご紹介した雑誌はこちら
『sweet』2025年11月号
『sweet』2025年11月号増刊
ご紹介した雑誌はこちら
『sweet』2025年11月号
『sweet』2025年11月号増刊