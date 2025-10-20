全国でクマによる人身事故が後を絶たない中、金沢市では20日、2025年から始まった「緊急銃猟」制度に対応するための訓練が行われました。

石川県はこの秋、クマのえさが大凶作になるとして9月、出没警戒情報を発表していて、10月15日までの目撃情報は253件に上っています。

市街地での出没が相次ぐ中、国は9月から自治体の判断で猟銃を使用できる緊急銃猟の制度を開始し、金沢市では20日、市の職員や猟友会などおよそ50人が参加して訓練が行われました。

訓練では住民に危害が及ぶ恐れがないかなど、入念に確認を進めていきました。

猟友会「地域住民の安全・安心のために引き金を引く。安全じゃなかったら撃たない」

記者リポート「たった今、厳重な確認の上で緊急銃猟が行われました。」

石川県猟友会金沢支部・羽場年久支部長「猟と違って個体数調整で緊急なので地域住民の安全・安心のために引き金を引く。安全じゃなかったら撃たない。誰が何を言おうと猟友会は行政に言われても安全じゃなかったら撃たない。」

金沢市森林再生課・青山雅幸課長「どんな課題があるか、はっきりとさせながら他の自治体で実際に（緊急銃猟が）行われている事例を把握した上で金沢市としての取り組みをしていきたい。」

訓練では、猟友会と市職員の判断に時間がかかる場面もみられ、市は今後も万が一に備えて連携を強化したいとしています。