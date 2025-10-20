主砲ハーパー＆シュワバーの流出危機…ドジャースに屈したフィリーズの年間212発“超強力打線”は瓦解か「留めることが正しいとは限らない」

主砲クラスの選手たちを複数枚抱えるフィリーズ。彼らはチーム再編の可能性に迫られている(C)Getty Images

精鋭軍団が厳しい冬を迎えそうだ。今ポストシーズンの地区シリーズでドジャースに1勝3敗で完敗を喫したフィリーズは来るオフに、スーパースターの一人であるブライス・ハーパーを手放す可能性があるという。

米球界の“顔”とも言えるスターを失えば、戦力ダウンは必至だ。過去にMVPを2度受賞、オールスター8度出場と堂々たる実績を誇るハーパーだが、右肘の怪我の影響もあった今季は打撃成績が低迷。打率.261、27本塁打、75打点、OPS.844と、いずれも昨季成績を下回ったため、批判の矢面に立たされた。

2019年3月に当時のFA史上最高額となる13年総額3億3000万ドル（約367億7000万円）で契約を締結したフィリーズとは、あと6年の契約を残している。だが、「成績が下降線を辿った33歳の高給取り」とも言える現状だけに、球団が見切りをつける可能性はゼロではない。

実際、ハーパーを元手に新たな人材を確保すべきという意見もある。元球団GMのルーベン・アロマJr.氏は、米ラジオ局『WIP 94』において「大型契約の1つが変更になるかもしれない」と指摘。大型契約を抱える選手を複数に抱えるフィリーズの現状をふまえ、「おそらく（トレードの）可能性は低い。だが、ハーパーを残りのキャリアを通してフィラデルフィアに留めておくことが必ずしも正しいとは限らない」と論じた。