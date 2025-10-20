「入って来てラリアットしていなくなった」37歳DFが途中出場後“40秒”で一発退場！ レアル対ヘタフェ戦で起きた衝撃の出来事に賛否両論の声「レッドは厳しすぎる」
途中出場後、１分も経たないうちの退場劇だ。
現地10月19日、ラ・リーガ第９節でヘタフェとレアル・マドリーが前者の本拠地コリセウムで対戦。レアルの絶対エース、キリアン・エムバペが80分に挙げた得点が決勝点となり、アウェーチームが１−０で勝利した。
敗れたヘタフェは、後半の途中から数的不利での戦いを強いられた。76分、ヘタフェのホセ・ボルダラス監督は、キコ・フェメニアに代えてアラン・ニョムを投入。すると、入ったばかりのニョムがファーストプレーで、ファウルを犯す。自身の背後に抜け出そうとしたレアルのヴィニシウス・ジュニオールに対応。止めようとして、その手が相手の顔にかかってしまう格好に。
主審は37歳DFにレッドカードを提示。途中出場からわずか40秒後の出来事だった。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが、「まさかの退場」などと綴り、ニョムの退場シーンをアップ。この投稿には「入って来てラリアットしていなくなった」「何をしに来たのかわからない」「顔に手が入っているからレッドが妥当」「レッドは厳しすぎる」「なんで赤が出るの」「基準を統一してくれ」など賛否両論の声があがった。
ニョムだけでなく、84分にはアレックス・サンクリスも２度目の警告で退場し、終盤は９人での戦いを強いられたヘタフェ。試合にも敗れ、散々な結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】途中出場後“40秒”で一発レッド！ レアル対ヘタフェ戦で起きた衝撃の退場劇
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
