児童ポルノ閲覧で解任の影山雅永氏の後任に山本昌邦氏が就任。技術委員長とナショナルチームダイレクターを兼任
日本サッカー協会（JFA）が10月20日、「技術委員長の選任」に関する記者会見を実施。山本昌邦氏が新たに技術委員長に就任すると発表した。山本氏はナショナルチームダイレクターと兼任する。
JFAは今月７日に、技術委員長を務めていた影山雅永氏との契約を解除。影山氏はパリ行きの機内にて児童ポルノを閲覧した疑いで、パリ到着時の空港で拘束され、その後に有罪判決を受けた。
宮本恒靖会長は10日の日本対パラグアイ戦後に取材に応じ、「たくさんのサッカー関係者の方に、多大なるご心配、ご迷惑をおかけしていることをお詫びしたい」と謝罪した上で、後任の人事について「色んな影響があると思っていますから、できるだけ早く後任を決めたい」と伝えていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」
JFAは今月７日に、技術委員長を務めていた影山雅永氏との契約を解除。影山氏はパリ行きの機内にて児童ポルノを閲覧した疑いで、パリ到着時の空港で拘束され、その後に有罪判決を受けた。
宮本恒靖会長は10日の日本対パラグアイ戦後に取材に応じ、「たくさんのサッカー関係者の方に、多大なるご心配、ご迷惑をおかけしていることをお詫びしたい」と謝罪した上で、後任の人事について「色んな影響があると思っていますから、できるだけ早く後任を決めたい」と伝えていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」