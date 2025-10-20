ファミマ“とろ〜り濃厚”な「マッケンチーズグラタン」「クラムチャウダー」など6品発売

ファミリーマートは10月21日から順次、“とろ〜り濃厚”をテーマとした温めるスープやグラタンなど計6品を発売する。全国の約1万6,400店舗で取り扱う。

〈販売ラインアップ(すべて税込価格)〉

【10月21日発売】

〈1〉濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン(538円)

〈2〉濃厚な魚介の旨み!クラムチャウダー(460円)

〈3〉ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン(548円)

〈4〉コク深い味わい トマトクリームスープ(460円)

【10月28日発売】

〈5〉バターの風味広がる海老グラタン(498円)

〈6〉とろーり濃厚デミグラスソースのハンバーグドリア(599円)

ファミリーマート“とろ〜り濃厚”の6商品

気温の低下により、温かいメニューの需要が高まる時期にあわせて、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、濃厚で満足感のある味わいのスープ、グラタン、ドリアを販売する。ファミリーマートによれば、スープ、グラタン、ドリアの売上金額は2024年9月と10月の比較で約1.5倍に増加したという。

◆濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン

チェダーチーズなどの塩味、旨み、風味がきいた濃厚なチーズソースとマカロニを合わせた、チーズ好きに向けたグラタン。ソースがよく絡む細いマカロニを使うことで、どこを食べてもチーズの味わいを楽しめる。

ファミリーマート「濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン」

◆濃厚な魚介の旨み!クラムチャウダー

濃厚なあさりの旨みやクリームのコク、野菜の風味が特徴のクラムチャウダー。具材には、あさり、じゃがいも、野菜、シェルマカロニを使い、ボリューム満点に仕上げた。

ファミリーマート「濃厚な魚介の旨み!クラムチャウダー」

◆ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン

クリームのコクに、ニンニクとスパイスの風味を効かせたやみつきになる味わいのグラタン。具材にはチキンとさつまいもを使い、食感の変化も楽しめる仕立て。

ファミリーマート「ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン」

◆コク深い味わい トマトクリームスープ

トマトソースをベースに、ミルクやチキンブイヨンを加え、酸味･コク･旨みをバランス良く仕立てたという。具材にはベーコンや野菜、スープ絡みの良いパスタ「フジリ」を使った。

ファミリーマート「コク深い味わい トマトクリームスープ」

◆バターの風味広がる海老グラタン

定番商品として販売している「海老グラタン」のバターの配合を増やし、風味を高めた。海老とパセリをトッピングしている。

ファミリーマート「バターの風味広がる海老グラタン」

◆とろーり濃厚デミグラスソースのハンバーグドリア

デミグラスソースとチーズの濃厚な味わいが特徴のハンバーグドリア。バター風味のご飯に、飴色玉ねぎとグレイビーソースで奥深いコクのデミグラスソースをあわせた。

ファミリーマート「とろーり濃厚デミグラスソースのハンバーグドリア」