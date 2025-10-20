来年のNHK大河の主人公、豊臣秀長と兄・秀吉の出自は謎に包まれている。江戸時代の史料によれば、秀吉と秀吉は父親が違うという記述がある。本当なのか。歴史の謎を探る会（編）『秀長と秀吉 豊臣兄弟の謎がわかる本』（KAWADE夢文庫）より紹介する。――。（第1回）

独特な兜をかぶって馬に乗る豊臣秀吉（画像＝ccds.charlotte.nc.us／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■豊臣秀吉は農民の子か足軽の子か

天下を統一した豊臣秀吉と、その補佐役筆頭の弟・秀長。彼らは知名度の高さに反して、出生については謎が多い。

通説上では農民出身だとされているが、江戸幕府の旗本・土屋知貞の記した『太閤素生記』によると、秀吉の父・木下弥右衛門は織田家の鉄砲足軽だったとする。弥右衛門は尾張国中村（もしくは中々村。現在の愛知県名古屋市中村区）の出身で、戦で負傷し、農民になった。

その後、御器所村（現在の名古屋市昭和区）から妻を娶り、秀吉とその姉（瑞龍院）が生まれたとされる。ただし、日本への鉄砲伝来は天文12（1543）年ごろとされ、『太閤素生記』内では、この年に弥右衛門が死んでいる。記述に矛盾が生じてしまい、信憑性は高いとはいえない。

江戸時代初期の儒学者・小瀬甫庵(おぜほあん)が著した『甫庵太閤記』（以下、『太閤記』）によると、父は尾張の水呑百姓（自分の土地をもたず、年貢を負担しない農民）・竹阿弥だとしている。織田家に仕官する際、秀吉は「先祖は木下姓をもつ豪農だったが父の代までに没落した」と語ったとする。

さらに、ルイス・フロイスの『日本史』にも、「貧しい百姓の倅」と記されている。いずれにせよ、先祖は秀吉の代までに落ちぶれていた可能性は高い。

■いつ生まれたのかもよくわからない

このほかには、昭和34（1959）年に愛知県江南市で発見された『前野家文書』（武功夜話）の「生国は尾張中村在、村長の倅なり」という記述から、現役の豪農であったとする説。秀吉の母は美濃国（現在の岐阜県南部）の鍛冶屋出身とする異説から鍛冶屋説。

秀吉の馬験（戦場や行軍で自分の位置を示したり、味方の士気を鼓舞するため、軍旗と併せて用いられた、木や竹などの柄を付けた装飾物）である瓢簞は陰陽道の呪物でもあるので、民間陰陽師の出とする説などがある。

秀吉の生年については「天文5（1536）年」と「天文6（1537）年」の2つの説があり、天文5年説は『太閤素生記』で広められたが、現在、通説となりつつあるのは天文6年説である。

天正18（1590）年12月吉日付で、秀吉家臣の伊藤秀盛が石徹白神社に奉納した願文写（仏教儀式や祈願の際に用いられる「願文」を書き写したもの）によると、この年の秀吉は数え54歳だった。そこから逆算すると、天文6年生まれとなる。

ほかには、秀吉の御伽衆（将軍や大名の側近として、話し相手や相談相手を務めた人々）の大村由己が記した『天正記』内の「関白任官記」も根拠となる。このなかで大村は、秀吉の生年月日を「誕生の年月を算ふれば、丁酉2月6日吉辰（吉日）なり」と記している。丁酉は天文6年にあたる。これらの記述から、秀吉が天文6年生まれである可能性は高い。

■「秀長は秀吉と父親が違う」という説

ただ、慶長2（1597）年3月1日付の北野天満宮釣灯籠銘には、「御歳丙申、御祈禱のためなり」と記されている。慶長2年が還暦の年にあたるとして、秀吉が無病息災の祈願で寄進したという説がある。

その年の60年前は天文5年。刻銘が本当に当人の記述なら、信憑性は高そうだ。しかし、実際の丙申は文禄5（1596）年であるため、やはり、生年についてもわからないのが現状だ。

なお、誕生日にも1月1日説と2月6日説の2つがあった。しかし、1月1日説は天下人秀吉の偉大さを示す創作だとされている。現在は、2月6日でほぼ確定しているようだ。

弟である秀長の出自は、兄・秀吉よりも複雑だ。秀長は秀吉と父親が違うとされている。この説を詳しく記しているのは『太閤素生記』である。

弥右衛門の死後、母は秀吉と姉を女手ひとつで育てていた。そして、弥右衛門の死からしばらくして、中村出身の竹阿弥が村に戻ってきた。織田家の同朋衆（将軍や大名に仕え、雑務や芸能、美術工芸品の鑑定などを務めた特別技能者）だった竹阿弥は秀吉の母と村人のすすめで再婚することになり、2人の間には男子と女子が誕生する。このとき生まれたのが秀長で、幼名（または仇名）は「小竹」だったようだ。

これが正しければ、秀吉と秀長は異父兄弟となる。江戸時代中期の兵法家・真田増誉による『明良洪範』と、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての儒学者・江村専斎さの『老人雑話』にも、「秀長は再婚後の子どもだ」とする逸話が残っている。

豊臣秀長（画像＝奈良県大和郡山市春岳院所蔵／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■秀吉の強烈なコンプレックス

ただし、これらはすべて江戸時代以降の史料と説話集だ。事実にもとづいているとはいいがたいだろう。

この謎をさらに複雑にしたのが、秀長の生年である。奈良国立博物館所蔵の「羽柴秀長都状天正18年10月吉曜日付」には、「秀長五十一」という記述がある。病に臥す秀長の快癒を祈る文書といわれ、ここから逆算すると秀長の生年は天文9（1540）年ごろとなる。

『秀長と秀吉 豊臣兄弟の謎がわかる本』より

弥右衛門が没する3年ほど前だ。秀長が再婚後の子どもだとすれば、明らかな矛盾だ。

異父兄弟説を否定するもう1つの根拠が、京都・瑞龍寺の「木下家系図」である。秀吉の姉・瑞龍院の項目のなかで、天文12（1543）年に死去した「妙雲院殿栄本」という人物が登場する。没年が同じなので、弥右衛門の法名（戒名）である可能性が高い。これらが正しければ、秀長も秀吉と同じ弥右衛門の子どもとなる。

ここまで兄弟の出自が隠されているのは、秀吉が自らの生まれに劣等感を抱いていたからだとされる。コンプレックスを払拭するため、自分の過去に関する史料をことごとく破棄させたのだという。その過程で、秀長に関する詳細もわからなくなってしまった。

その空白に数々の伝説や逸話が入り交まじり、「天下の英雄豊臣秀吉」が演出されていったとされている。だが、この説にも確たる証拠はなく、やはり豊臣兄弟の幼少期は謎のままなのだ。

■秀長もまた謎だらけ

織田家入りした秀吉が里帰りした折に、弟にも仕官をすすめた。秀長はこの誘いに乗り、兄の家来として織田家の一員となった。これが通説で語られる、秀長仕官の経緯である。

歴史の謎を探る会（編）『秀長と秀吉 豊臣兄弟の謎がわかる本』（KAWADE夢文庫）

ただし、この逸話を証明する証拠はない。さらには、いつ兄の家来になり、織田の城に入ったのかも伝わっていない。つまり、秀長仕官のいきさつもまた、謎だらけなのである。しかし、秀長が自発的に織田家入りしたとも考えにくい。彼の野心を証明する史料はなく、秀長と既知の仲だった織田家の関係者もいない。

やはり兄の誘いで武士の道に入った可能性がもっとも高いようだ。織田家に仕える身となった時期は、永禄5（1562）年からの数年間。桶狭間の戦いが終わって松平家（のちの徳川家）が独立し、信長が美濃攻めを行なうまでの間という説が有力である。

織田家に仕官するまでの秀長については、何も伝わっていない。秀吉の家系は農民だとする説にしたがえば、農村で野良仕事をしていたと思われる。

----------

歴史の謎を探る会（レキシノナゾヲサグルカイ）

歴史の中に埋もれている“ドラマチックな歴史”を楽しむべく結成された、夢とロマンを求める仲間たちの集まり。学校では教わらない史実の裏側にスポットを当て、一風変わった視点からのアプローチには定評がある。

----------

（歴史の謎を探る会）