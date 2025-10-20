MIYAVI¡¢¡Ö¤´ÀèÁÄÍÍ¤Ø°§»¢¤ò¤·¤ËÂçºå&ÆÁÅç¤Ø¡×²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¡Ö¹¬Ê¡Åª°ì²È¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ê»þ´Ö¡×
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎMIYAVI¤µ¤ó¤Ï10·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤È¤ÎÂçºå¡õÆÁÅçÎ¹¹Ô¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ïpriceless¤Ç¤¹¤Í︎¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤Î»þ´Ö¤¬ÆÃ¤Ë°ìÈÖ¤ÎÌþ¤·¤È°Â¤é¤®¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖË»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¤´²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤ä¤´ÀèÁÄÍÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¿´¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¬Ê¡Åª°ì²È¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ê»þ´Ö¡×¡Ö¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMIYAVI¤ÎÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Á¥å¥½¥¯¡×MIYAVI¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Á¥å¥½¥¯¡¡´Ú¹ñ¤Î¥µ¥ó¥¯¥¹¥®¥Ó¥ó¥°(ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤ªËß¤ß¤¿¤¤¤Ê)¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤´ÀèÁÄÍÍ¤Ø°§»¢¤ò¤·¤ËÂçºå&ÆÁÅç¤Ø¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È9ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤È¿¨¤ì¹ç¤¦MIYAVI¤µ¤ó¤äºÊ¤Ç²Î¼ê¤Îmelody.¤µ¤ó¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¿©»ö¤ÎÍÍ»Ò¡¢ÆÁÅç¡¦Îî»³»û¤ÎÆ¸»ÒÁü¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿Î¹¹Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥å¥½¥¯¤È¤Ï¡©´Ú¹ñ¤Î½ËÆüÏ¢µÙ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Á¥å¥½¥¯¡Ê½©Í¼¡Ë¤Ï¡¢µìÀµ·î¤ÈÊÂ¤ÖÂåÉ½Åª¤ÊÌ¾Àá¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤ªËß¤Ë»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯µìÎñ8·î15Æü¤È¤½¤ÎÁ°¸å1Æü¤º¤Ä¤¬½ËÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÀèÁÄ¤ÎÊè»²¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢½©¤Î¼ý³Ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÅÁÅýÅª¤Ê²á¤´¤·Êý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)