フランスで開幕した『フィギュアスケートグランプリシリーズ』で、新潟市出身の中井亜美選手がシニアデビュー戦で優勝の快挙達成です。



17歳の中井亜美選手。グランプリシリーズデビューとなった17日(金)のショートプログラム。得意のトリプルアクセルを決めてみせると、その後もノーミスの演技を見せ、今シーズン・世界最高得点を記録しました。



そして、1位でフリーに臨んだ中井選手。その演技冒頭にトリプルアクセル、その後もコンビネーションジャンプを完璧に決めるなど圧巻の演技を披露します。得点は、ショートに続きフリーでも今シーズン世界最高得点。17歳の高校2年生がデビュー戦で初優勝を飾りました。



■中井亜美選手(17)

「自分の求めいていたような演技ができてうれしい。次の2戦目で運命が変わってくると思うので、もう一度練習して次も表彰台にのぼりたい。」