元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が20日、カンテレ「旬感LIVE とてたてっ！」（月〜金曜後1・50）に出演。自民党と日本維新の会が連立政権を組みことに対して言及した。

番組で橋下氏は、維新が連立する際の条件に「議員定数の削減」を掲げたことで、「意外なキーマンの登場で…」とトピックをピックアップ。「全ては玉木さん！！」と紹介した。

「議員定数削減は凄いことだ、と思うでしょ。でも、自民党と維新では過半数ないんです。だから国会で出しても、反対で否決になる可能性が高かった」と状況を説明した。

橋下氏いわく、自民党や日本維新の会の議員の中にも定数削減を嫌がる人はたくさんいる。「削減になると、次の選挙で自分が落ちちゃう。でも、国会議員というのはしたたかで、どうせ出しても否決になるだろうと。一応、改革のポーズを取っておこう、という議員もいたんです」と解説した。

そこに出てきたのが国民民主党の玉木代表だった。議員定数削減について、玉木代表は「賛成」の意向をすかさず表明。議員定数削減だけの議論で国会を終わらせないため、法案をすぐに通して、物価高対策のため動く方針を出している。

そのため橋下氏は「これ、本当に通ってしまうんじゃないの、ということで、焦っている国会議員もいっぱいいます」と説明していた。