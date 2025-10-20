2023年に栃木県で開業した次世代型路面電車「LRT」をJR宇都宮駅から西側へ延伸する事業について、宇都宮市は20日、2036年3月の開業を目指す方針を明らかにしました。

LRT「ライトライン」は2023年、JR宇都宮駅から東側の芳賀町を結ぶ14.6キロが先行区間として開業していますが、20日、宇都宮市は市議会に対し、2036年3月の開業を目指す駅西側への延伸計画を説明しました。

市の計画によりますと、現在の宇都宮駅東口の停留場からJR線を陸橋で越え、駅西口を経て、宇都宮市駒生1丁目を結ぶ4.9キロを整備して新たに12の停留場を設置。また車両を予備車も含め14編成追加導入するということです。

開業後の東西全線の平日1日あたりの利用者数は、現在のおよそ1.6〜1.7倍となる3万1500人程度、概算の工事費は698億円を見込んでいます。

ライトラインは東側区間の開業からおよそ2年で利用者が1000万人を突破し、想定を上回る好調な利用状況となっています。

西側への延伸計画をめぐっては当初、宇都宮市の佐藤市長は2030年の開業を打ち出していましたが、道路拡幅に伴う用地補償や、地下埋設物の移設が必要となったことから、今回、2036年の開業目標となったということです。