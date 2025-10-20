¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤«¤éÌ´¤ÎÆÃÊÌ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ª¡¡Ãæ³Ø£³Ç¯À¸ÂÐ¾Ý¤Î¡Ö¥Þ¡¼·¯¥é¥Ü¡×³«ºÅ·èÄê
¡¡Âç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¤Î¥ß¥º¥Î¼Ò¤Ï£²£°Æü¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ëµð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ë¤è¤ëÅêµå¤ÎÄ¾ÀÜ»ØÆ³´ë²è¡Ö¥Þ¡¼·¯¥é¥Ü¡¡£²£°£²£µ¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Í£É£Ú£Õ£Î£Ï¡×¤ò£±£²·î£·Æü¤ËÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ¡¦¼¼Æâµåµ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´ë²è¤Ï¤³¤ì¤Ç³«ºÅ£´²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¿Íµ¤´ë²è¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤ÏÃæ³Ø£³Ç¯À¸¤ÎÅê¼ê¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¿Í¿ô¤ÏºÇÂç£¶¿Í¡£É¬¿Ü¤Î»²²Ã¾ò·ï¤Ï¡ÖÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ËÅêµå¤ò¶µ¤ï¤ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤µ¤ì¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖËÜµ¤¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤ÇÅÄÃæÅê¼êÄ¾ÅÁ»ØÆ³¤ò´õË¾¤¹¤ëÃæ³Ø£³Ç¯À¸¤Î³§ÍÍ¡¢¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»²²Ã¼Ô¤Î±þÊç¤òÊç¤Ã¤¿¡£
¡¡±þÊç´ü´Ö¤Ï£±£±·î£³Æü¤Þ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£