『太陽の末裔』に出演した子役、韓国陸上界の“新星”に成長　全国体育大会の男子100m、200mで二冠

ドラマ『太陽の末裔 Love Under The Sun』に登場した“ヤギ少年”が、韓国陸上界の新星として脚光を浴びている。

【写真】韓国陸上界の新星となった『太陽の末裔』元子役

10月20日、『太陽の末裔』に出演したことのあるナマディ・ジョエル・ジンは、釜山（プサン）アシアード主競技場で行われた第106回全国体育大会で、陸上男子一般200m決勝に出場し、1位に輝いた。

タイムは20秒70で、2位のコ・スンファン（20秒78）を抑えてゴールした。

特にナマディ・ジョエル・ジンは前日、男子一般100mでも10秒35のタイムで優勝している。実業団1年目にして100mと200mを制覇し、19歳にして韓国陸上界の有望株として一躍注目を集めた。200mでは自身の従来のベスト記録（20秒90）を0.2秒更新したと伝えられている。

（写真＝ナマディ・ジョエル・ジンInstagram）

ナマディ・ジョエル・ジンは、すでに今年7月にもその名を全国に知られる存在となった。ドイツで開催された「2025ライン・ルール夏季ユニバーシアード」男子400mリレー決勝で38秒50を記録し、韓国陸上史上初めて世界総合大会（ユニバーシアード含む）でリレー金メダルを獲得したのだ。

当時、多くの視聴者から「どこかで見たことのある顔だ」と話題になり、彼の意外な経歴が注目を集めた。

実は、2016年に放送されたドラマ『太陽の末裔』に出演した元子役だったのだ。劇中では、医師イ・チフン（演者オンユ）のもとを訪れ、「靴ではなくヤギを買ってほしい」とねだる純粋な少年を演じ、感動と笑いを同時に届けた。

（画像＝KBS）『太陽の末裔』に出演したオンユ（左）とナマディ・ジョエル・ジン

韓国人の母と、ナイジェリアの元走り幅跳び代表選手の父のもとに生まれたナマディ・ジョエル・ジンは、小学生の頃から陸上選手の夢を育んできた。元子役から韓国陸上界の期待の星へと成長した彼に、さらなる期待と声援が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）