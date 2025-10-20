「無料で見ていいの？」&TEAM・タキ、ギャップ全開な“腹チラSHOT”にファン悶絶！【PHOTO】

＆TEAMのタキが、ギャップのある魅力でファンを虜にした。

【写真】シャツから素肌チラ見え…K、妖艶なメガネSHOT

タキは最近、＆TEAMの公式インスタグラムを更新し、「ready」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真では、普段の明るく天真爛漫な姿から一変し、ワイルドな魅力を放つタキの姿が収められている。グラフィックTシャツにアームカバーとグローブを合わせ、ウエストから「PRAYING」ロゴのパンツが覗くファッションを着こなした。腕を上げ、引き締まった腹筋がちらりと見える“腹チラ”スタイルで視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「カッコよすぎて呼吸がヤバい」「無料で見ていいの？」「天才すぎる、世界一すぎ」「ズボン上げて」「罪な男すぎる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝&TEAM Instagram）

なお、タキが所属する＆TEAMは、10月28日に韓国デビューアルバム『Back to Life』をリリース。さらに、10月25日にはさいたまスーパーアリーナでアジアツアーのアンコール公演「2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE' ENCORE in JAPAN」を開催する予定だ。