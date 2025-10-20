庄内町で19日午前、キノコ採り中の男性がクマに襲われました。男性は会話ができる状態で命の別条はないということです。県内でクマに人が襲われる被害はこれで8人目です。



クマに襲われ、けがをしたのは鶴岡市の自営業の男性（41）です。警察や庄内町などによりますと、男性は19日午前9時50分ごろ、庄内町立谷沢の山中でキノコ採りをしていた際にクマに襲われ、右腕や右の太ももをかまれたということです。

男性はその後、離れた場所にいた同行者の男性に助けを求め、2人で鶴岡市消防本部羽黒分署に駆け込み、鶴岡市内の病院に搬送されました。男性の命に別条はないものの、左目付近を切るけがをしたほか、骨折などの大けがをした可能性があるということです。

現場は北月山荘から北西に1.5キロメートルほど離れた山林で、警察や猟友会などがクマの捜索にあたりましたが、発見には至りませんでした。



庄内町立川総合支所の職員「クマは元々いる場所だが人が襲われたのは初めてなのかな。最低でも3日間くらいは様子見なければいけない」



ことし県内で発生したクマの人への被害は、 今回も含めて8人目です。また、県は19日クマの目撃情報があった山形市の西蔵王公園キャンプ場について20日から当面の間利用停止にすると発表しました。

