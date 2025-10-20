約200万円！ ダイハツ“新”「ロッキー」“登場”し話題に！ 全長4m超えで“少し大きい”「新顔モデル」に称賛の声！ 人気の尼国「コンパクトSUV」何が変わった？

新顔の「ロッキー」にユーザーの期待高まる

ダイハツのインドネシア法人は2025年9月17日、現地イベントにてコンパクトSUV「ロッキー」の改良モデルを発表しました。

若年層をターゲットにした大胆なデザイン刷新が施され、ユーザーから注目を集めています。

新顔になったロッキー！

【画像】超カッコイイ！ ダイハツ新「ロッキー」を画像で見る（77枚）

ロッキーは日本でも販売されているコンパクトSUVで、インドネシアでは現地生産・販売されている人気モデルです。

なお、インドネシア仕様は日本仕様とはやや異なり、ボディサイズは全長4030mm×全幅1710mm×全高1635mmと、日本仕様（全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mm）より若干大きめです。

パワートレインは、1リッターターボ、1.2リッターガソリン、1.2リッターハイブリッドの3種類をラインナップ。すべて前輪駆動（FWD）仕様です。

今回の改良モデルでは、従来型から大きく印象を変えるフロントフェイスが特徴的で、現地イベントでも大きな注目を集めました。

新たに採用されたハニカムパターンのフロントグリルやバンパーは、若々しくスポーティな印象を際立たせており、 この刷新は“Shift The Vibes”というコンセプトのもと、インドネシア市場のトレンドに合わせてデザインされています。

上級グレードではブラック仕上げのアルミホイールを採用し、より個性的で引き締まったスタイルに仕上げられています。

さらに、専用エアロパッケージ「ADS」では、フロントグリルカバーやバンパーカバー、ドアクラッディングパネルなどが追加され、SUVらしい力強さを演出。

内装では、従来ライトグレーだったヘッドライニングをブラックに変更し、エアコン吹出口やドアハンドル、センターコンソールなどの加飾もシルバーからガンメタリックに変更。

細部にわたる仕上げの見直しにより、より引き締まったスポーティな雰囲気が強調されています。

ボディカラーは全7色。価格は2億2855万ルピア（約205万円）からとなります。

※ ※ ※

新型ロッキーに対して、SNSではさまざまな反響が寄せられています。 デザイン面では「この顔つき、かなり好み」「日本仕様よりカッコいいかも」といった声が多く、特にフロントグリルの刷新に対する評価が高まっています。

実用性についても「サイズ感がちょうどいい」「1.2Lハイブリッドが気になる」といったコメントが見られ、燃費性能や取り回しの良さに期待する声が目立ちます。

一方で「この仕様、日本でも出してほしい」「4WDがないのは惜しい」といった要望もあり、日本市場への展開を望む声が少なくありません。

個性を際立たせた今回のデザイン刷新により、新型ロッキーはインドネシア国内のみならず、日本のユーザーからも熱い視線を集めています。