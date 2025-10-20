news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「日本人が活躍"世界フード大会" "予選1位"の日本シェフは」のニュースについてお伝えします。

◇ ◇ ◇

先週からアメリカで開催されていた 世界最大級のフードスポーツ大会。

毎年およそ40か国の代表が集まり、様々な部門で料理の味などを競い合い、世界イチを決めます。

ハンバーガー部門では日本大会を勝ち抜いた2チームが参加しましたが、惜しくも決勝進出はならず…。

こうした中、シェフ部門では日本代表の土谷真敬シェフが予選を1位で通過し、決勝へ進出。

決勝戦の料理はテーマが設けられていませんが…。

試合前、悩む様子の土谷シェフ。見つめた先にあるのは…ケーキ。

実はこのケーキ、試合開始の10分前に急遽発表された「絶対に料理に使わないといけない」食材です。

土谷真敬シェフ

「自信は…ないんですけど、楽しもうかなって」

勝負をかけたのはロブスターのタルト。

ケーキをソースに変身させ、海鮮のうまみと掛け合わせた一品に。

残念ながら優勝はできませんでしたが、5位に輝きました。

WFCシェフ部門5位 土谷真敬シェフ（36）

「ほかのシェフを見てても学べるものが結構あったので、これを生かして次に繋げていけたら」

「世界一」を目指す日本のシェフたち、挑戦はこれからも続きます。