◇プロボクシング ミニマム級6回戦 荒竹一真（大橋）《6回戦》坂田一颯（S＆K）（2025年10月21日 東京・後楽園ホール）

アマチュア8冠の荒竹一真（22＝大橋）が20日、都内でプロ2戦目の前日計量に臨み、リミットを100グラム下回る47・5キロで一発パスした。「デビュー戦とはまた違って、過去イチの自分をつくり上げることができた。どれくらいの出来なのか楽しみにしていただけたら」と自信満々に話した。

5月のプロデビュー戦で2回2分13秒TKO勝ちして以来の一戦。日本同級8位の坂田一颯（21＝S＆K）戦に向け、「ボクシング面やコンディション、試合に向けてのメンタル面を全てにおいて成長できた」と胸を張る。

同門の大先輩・世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）に心酔しており、自身のXでは「尚弥様」と呼ぶほど。9月14日のWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）との防衛戦前には約3週間、井上とともに汗を流し、直前にはマスボクシングの相手も務めた。2人で練習を行う日もあったといい「ボクシングの技術はもちろん、練習や試合に向けた姿勢など凄く勉強になった」と振り返る。プロ2戦目に向けては減量のやり方や技術的なアドバイスを受けたといい「実際に尚弥さんから話を聞くことで凄くありがたい時間だった。一戦目とはまた違った、いろんな部分で成長した自分がつくり上げることができた」と充実感をのぞかせた。

この日は井上が22年6月、ノニト・ドネア（フィリピン）との世界バンタム級3団体王座統一戦で見せた金髪に両サイドを刈り上げたツーブロックのヘアスタイルで登場。「プロ2戦目なので“ドネア2”とかけました」と笑顔。日本ランカーの坂田戦へ「凄くボクシングセンスもあるいい選手。実力もあるし、いい試合ができるんじゃないか」と表情を引き締め「来年は何か一つに挑戦できれば」とタイトル挑戦につなげる試合を約束した。