任期満了に伴う、横手市と仙北市の市長選挙は、19日投開票が行われ、いずれの選挙も、現職の候補が新人候補との一騎打ちを制し、当選を果たしました。



また、にかほ市長選挙は、19日告示されましたが、現職以外に立候補の届け出がなく、無投票での当選が決まりました。



現職と新人の一騎打ちとなった横手市長選挙は、現職の髙橋大氏49歳が、4回目の当選を果たしました。





横手市長選で4回目の当選 髙橋大氏（49）「産業を強化していったり、魅力を向上させていったり。また安全安心を高めていったり。そういうかたちで他の地域よりも横手の優れている点、また際立って横手が存在感を示せる点というものをしっかり伸ばしていく」横手市長選の投票率は、過去最も低かった、前回2021年を0.51ポイント下回り、63％でした。こちらも、現職と新人の争いとなった仙北市長選挙は、4年前に初当選した、現職の田口知明氏55歳が、再選を果たしました。仙北市長選で再選 田口知明氏（55）「市政理念として、幸福度全国ナンバーワンを目指すということで、自分の市政の基準は市民の幸福度です。少しでも市民の皆さんに幸福を感じて仙北市で暮らすことの幸せ、ここで暮らすことの楽しさ、そういったものを感じていただける市政を目指して、これから進んでまいりたいと思います」仙北市長選の投票率は、田口氏が初当選した前回2021年の68.31％を大きく下回る48.73％となり、5割を切りました。このほか、任期満了に伴うにかほ市長選挙が19日告示されましたが、現職の市川雄次氏以外に立候補の届け出はなく、無投票で、3回目の当選が決まりました。にかほ市長選挙が無投票となるのは2005年に3つの町が合併してにかほ市が誕生して以来、初めてです。