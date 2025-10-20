20日朝、県内で人がクマに襲われる被害が相次ぎ、合わせて6人がけがをしました。



4人が被害に遭った湯沢市では街中にクマがとどまり続けていて、市や警察が対応に当たっています。



現場近くの防犯カメラには建物に入ろうとするクマの姿が映し出されていました。



こちらは湯沢市表町の湯沢雄勝広域消防本部に設置されている防犯カメラの映像です。



20日午前4時10分ごろ、駐車場を駆け抜けるクマの姿が鮮明に映し出されていました。





その約5分後、別のカメラには体長1メートルほどのクマが一般の人も使う入り口の自動ドアを通って庁舎に入り込んだ姿が記録されています。クマはその先にある施錠されたドアを通れず去っていきました。クマがぶつかっていた自動ドアには爪の跡が。扉の前には爪なのか、歯なのか、1センチほどのかけらが残されていました。防災行政無線放送「外出を控えてください。クマが出没した際は安全を最優先に行動してください」住宅や店舗が集まる湯沢市の中心部。20日朝、男性4人が次々とクマに襲われました。髙橋勤記者「いま猟友会の方が猟銃を手にし、現場へと向かいます」辺りは、一時騒然としました。湯沢警察署の調べによりますと20日午前5時すぎ、湯沢市元清水で、63歳の男性が背後からクマに襲われ、背中などにけがをしました。また午前5時40分ごろには湯沢市表町で、犬の散歩をしていた男性が同じく背後からクマに襲われて右腕にけがを。さらにその5分後には湯沢市材木町にある湯沢グランドホテルの駐車場でも従業員の70歳の男性が後ろからクマに襲われて、鎖骨を折るなどの大けがをしています。午前6時20分ごろには65歳の男性が湯沢市表町にある自宅でクマに襲われ、右の太ももにけがをしました。合わせて4人がクマによる被害に遭った現場は、湯沢市中心部の半径500メートル圏内です。最初の被害からわずか1時間半足らずのうちに相次いで発生しました。4人目の男性が襲われたのはJR湯沢駅から200メートルほどの場所です。山粼愛子記者「男性が玄関のドアを開けるとクマに襲われその後クマは中に入ってきたということです。クマは今も家の中にとどまっています」市と警察が住宅にとどまるクマ1頭の対応に当たり、午前8時ごろには捕獲用のおりが設置されました。髙橋勤記者「猟友会や警察関係者が集まり緊迫した雰囲気となっています」クマは午後5時半現在でも捕獲に至っていません。また、横手市平鹿町下鍋倉では20日午前6時半ごろ、自宅の庭木をせん定していた80歳の女性がクマに襲われて頭にけがをしました。さらに由利本荘市矢島町坂之下では午前8時20分ごろ、河川敷でサクラマスの捕獲網を見回っていた84歳の男性がクマに襲われて顔にけがをしました。襲われた6人はいずれも会話ができているということです。県内の今年のクマ被害はこれで43人になりました。県のまとめによりますと、このうち「山」で被害に遭ったと判断されているのは1人のみで、クマの人の生活圏への侵入が顕著になっています。