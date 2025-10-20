アニメの祭典「マチ★アソビ」が10月18日、19日の2日間、徳島市中心部で開催されました。



本格的な秋のイベント開催は2年ぶりということもあって、街は大勢のアニメファンで賑わいました。



（記者）

「雨でも楽しい？」

「あ～楽しそうだ」



（コスプレイヤー）

「マチアソビ最高～！」



今回で29回目となった、アニメの祭典「マチ★アソビ」。





徳島市中心部には18日、19日の2日間で5万6000人のアニメファンらが訪れました。新町川水際公園周辺は、アニメやゲームのキャラクターに扮した多くのコスプレイヤーや、その姿を撮影する人たちで賑わいました。（コスプレイヤー）「好きで鬼滅の刃が何年もずっと」「いつもこのメンバーで楽しくコスプレしている」（コスプレイヤー）「非日常を体験できる貴重な機会なので、とても楽しいです」（コスプレイヤー）「地域の方とも触れ合えるし、コスプレしながらアニメイベントにも行けるし、門戸が広いのがいいかなと思います」また、藍場浜公園のステージでは、テレビアニメ「僕のヒーローアカデミア」の人気声優によるトークショーも行われ、多くのファンが訪れました。普段は人通りの少ないJR徳島駅近くのポッポ街も、この日は多くの人で賑わいました。グッズの購入で演出家のサインがもらえるこちらのコーナーには、大勢のファンが集まっていました。（サインをもらったファン）「滅多にないのでうれしいです。地方のイベントでも有名な人が来てくれてうれしいです」参加者それぞれが思い思いに楽しんだ「マチ★アソビ」。徳島市中心部がアニメ一色に染まった2日間でした。（コスプレイヤー）「ありがとうございました」