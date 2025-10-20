2日間で5万6000人 アニメの祭典「マチ★アソビ」【徳島】
アニメの祭典「マチ★アソビ」が10月18日、19日の2日間、徳島市中心部で開催されました。
本格的な秋のイベント開催は2年ぶりということもあって、街は大勢のアニメファンで賑わいました。
（記者）
「雨でも楽しい？」
「あ～楽しそうだ」
（コスプレイヤー）
「マチアソビ最高～！」
今回で29回目となった、アニメの祭典「マチ★アソビ」。
新町川水際公園周辺は、アニメやゲームのキャラクターに扮した多くのコスプレイヤーや、その姿を撮影する人たちで賑わいました。
（コスプレイヤー）
「好きで鬼滅の刃が何年もずっと」
「いつもこのメンバーで楽しくコスプレしている」
（コスプレイヤー）
「非日常を体験できる貴重な機会なので、とても楽しいです」
（コスプレイヤー）
「地域の方とも触れ合えるし、コスプレしながらアニメイベントにも行けるし、門戸が広いのがいいかなと思います」
また、藍場浜公園のステージでは、テレビアニメ「僕のヒーローアカデミア」の人気声優によるトークショーも行われ、多くのファンが訪れました。
普段は人通りの少ないJR徳島駅近くのポッポ街も、この日は多くの人で賑わいました。
グッズの購入で演出家のサインがもらえるこちらのコーナーには、大勢のファンが集まっていました。
（サインをもらったファン）
「滅多にないのでうれしいです。地方のイベントでも有名な人が来てくれてうれしいです」
参加者それぞれが思い思いに楽しんだ「マチ★アソビ」。
徳島市中心部がアニメ一色に染まった2日間でした。
（コスプレイヤー）
「ありがとうございました」