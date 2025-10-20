¡Ö²£¹Ë¤Ë°µ¾¡¡×¡Ö½ì¡¢ÉðÂ¢´Ý°Ê³°¤Ç´ó¤êÅÝ¤»¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×µ®Çµ²Ö¤µ¤óàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×
¥á¥¬¥Í¤â¤º¤êÍî¤Á¤ëÀª¤¤¤Ç´é¤òÌ©Ãå¡ª
¡¡ÂçÁêËÐÂè65Âå²£¹Ë¤Îµ®Çµ²Ö¸÷»Ê¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ«¤«¤éÇ®Îõ´¿·Þ¡£Ìþ¤µ¤ì¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢°¦¸¤2É¤¤Èµº¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1É¤¤Ïµ®Çµ²Ö¤µ¤ó¤Î´é¤òçÓ¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö³§¤ó¤Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÉ½¾ð¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤¹¡×¡Ö3¿Í»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÆÊý¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡×¡Ö²£¹Ë¤Ë°µ¾¡¤·¤Æ¤ë¡×¡Öµ®ÍÍºÇ¹â!!¡×¡Ö½ì¡¢ÉðÂ¢´Ý°Ê³°¤Ç²£¹Ë¤ò´ó¤êÅÝ¤»¤ë¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£