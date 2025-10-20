◇プロボクシング 日本フェザー級タイトルマッチ 阿部麗也（KG大和）《10回戦》殿本恭平（勝輝）（2025年10月21日 東京・後楽園ホール）

前日計量が20日に都内で行われ、2度目の防衛戦に臨む日本フェザー級王者・阿部麗也（32＝KG大和）、同級1位・殿本恭平（30＝勝輝）はともにリミットちょうどの57・1キロでパスした。

「叩き上げ」を自認する阿部はこれまで、アマエリートへの敵意を燃やしてきた。だが、計量当日に「叩き上げ対決」になると知り、「らしいスね…。エリートとやるのとは違いますね」ととまどった。それでも「叩き上げ同士、そこは負けられないスね」と闘志を奮い立たせた。

阿部は自動車部品工場でフルタイムで働きながら、12年のキャリアを積んできた。同じく12年のキャリアを持つ殿本は、解体業の会社でフルタイムで働いている。溶接などは「熱くて辞めたくなる」と阿部。殿本は「練習よりキツい」と、お互い厳しい仕事をしながら、ボクシングを続けてきた。

叩き上げと、12年のキャリアが共通する2人は、2014年12月に全日本新人王を懸けて対戦し、阿部が3―0の判定で勝った。「再戦と言っても、覚えてない」と阿部。殿本は「印象は、よく動くなと。それぐらいですね」。11年前の対戦が参考にならないことは分かっている。しかし、不思議な縁が、日本タイトルの舞台に2人を再び引き寄せた。

阿部は、2024年3月にIBF王者ロペス（メキシコ）に挑み、8回TKO負けで世界初挑戦に失敗した。「1つ1つ勝って、評価してもらえるように」。世界再挑戦に向けたステップの試合となる。

殿本は、日本ユース王座以外のタイトル戦2試合で勝ちがない。「（叩き上げ対決を）楽しんで、しっかり勝ちたい」。最近、始めたピースサインと笑顔で写真撮影をした。キャリアの道筋は、阿部とは対照的。勝輝ジムの大川会長は「本人の意識が変わって、取り組む姿勢も変わった。彼の人生を変えます」。殿本の、笑顔に隠した本当の思いを代弁した。

日本ミニマム級1位・小林豪己（26＝真正）は47・5キロ、同級2位・森且貴（25＝大橋）は47・4キロでパスした。

▼小林 （1月にWBO―AP王座から陥落し）引退しようと思っていた。モチベーションは過去イチ。覚悟を持って戻ってきた。

▼森 （日本王座挑戦は4度目で）毎回、獲る気でやっているが、獲るタイミングがきたと思う。やっと獲れると思っている。