¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û»°±º´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¡Ö½¼¼Â¤·¤¿£µÇ¯´Ö¡×¡¡ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¡×
¡¡²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï£²£°Æü¡¢»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê£µ£±¡Ë¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤È¡¢¿·´ÆÆÄ¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ÎÁêÀîÎ¼Æó»á¡Ê£´£¹¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÆ±Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆºÇ²¼°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Áª¼ê¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ£Á¥¯¥é¥¹¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿£µÇ¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ÆâÉô¾º³Ê¤·¤¿¸åÇ¤¤ÎÁêÀî»á¤Ï¡Ö¡Ê»°±º¡Ë´ÆÆÄ¤¬¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡¢»°±º´ÆÆÄ¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿¡Ö£¸£±¡×¤ò°ú¤·Ñ¤°¡£
¡¡ÁêÀî»á¤Ï£±£¹£¹£µÇ¯¤ËÀéÍÕ¡¦Åìµþ³Ø´Û¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Ç²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¡¢£±£µÇ¯¤«¤é¤Ïµð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢£±£·Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¡££±£¹Ç¯¤«¤éµð¿Í¤Ç¥³¡¼¥Á¤È¤Ê¤ê¡¢£²£²Ç¯¤«¤é²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£º£µ¨¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À»°±º´ÆÆÄ¤ò»²ËÅÌò¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿¡£