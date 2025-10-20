さまぁ〜ず三村マサカズ（58）が20日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。パーソナリティー高田文夫に東京・有楽町のニッポン放送社屋に居住している疑惑を投げかけた。

アシスタント松本明子から「ニッポン放送の中ではときどきお会いしますよね」と振られ、三村は「そうなんですよ。で、高田先生とはエレベーターでしょっちゅう会うんで、住んでるのかなぁぐらいに思っている」と有楽町での居住疑惑に目を向け「ニッポン放送の上に家があって、住んでるのかなと思って」と話した。

高田も悪乗りして「ペントハウス？ 『傷だらけの天使』じゃないんだから、お前」と笑いながら、土足で出入りできる住まいがあるんじゃないかと思わせるような返答。三村も「手ぶらで、ぶら〜ってくるから」と近所感を漂わせているように証言。さらに高田も「スリッパ…スリッパで入ってくる」と疑惑を増長させるように要素を盛り込んできた。三村は「住まれてるんですかねぇ〜」と高田本人を目の前にして核心に迫った。

そこで高田は「三村くんのところはスカイツリーの下だろ、最高だよね」とニッポン放送に自宅疑惑をそらすように話題を変えた。三村も「あっ、実家ですね」と墨田区の下町の実家の話題に移行した。