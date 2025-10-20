¿Æ»Ò¥é¥¦¥ó¥¸¤¬¤¦¤ì¤·¤¹¤®! ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡Ö¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥ÉÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÅ¹¡×¤Ï»Ò¶¡¤âÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Èµï¾ì½ê¡É¤À¤Ã¤¿
»Ò¶¡¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÈÎÇä¤ä¤¢¤½¤Ó¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Ï10·î10Æü¡¢Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¤¢¤½¤ÓÆ»¶ñ¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÊü²Ý¸å¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿Æ»Ò¤Î¿·¤·¤¤µï¾ì½ê¤È¤·¤Æ¿Æ»Ò¥é¥¦¥ó¥¸¤ò¿·Àß¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÇØ·Ê¤äÅ¹ÊÞÆâ¤Ë¡Èµï¾ì½ê"¤òÀß¤±¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¦ÃæÀ¾¤ß¤Î¤ê»á¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡û¢£Ï»ËÜÌÚ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î³¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤?
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É ¼ÒÄ¹ ÃæÀ¾¤ß¤Î¤ê»á
¤Þ¤ºÃæÀ¾»á¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤äÂÔµ¡»ùÆ¸ÌäÂê¤ÎÉâ¾å¤Ê¤É¡¢»Ò¶¡¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¡Ö»Ò¶¡¤Î¶µ°é´Ä¶¤ò¤¤¤«¤ËÀ°¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤½¤Ó¾ì¤Å¤¯¤ê¤Î³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¾¦´Ä¶¤ÈÍ·´Ä¶¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³Ú¤·¤¤µï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¿Æ»Ò¥é¥¦¥ó¥¸¤òÈ÷¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Å¹Æâ¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÁõ¾þ¡£¤µ¤é¤ËÃæÀ¾»á¤Ï¡ÖÍ·¤Ó¤Ï»Ò¶¡¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¤Í¡Ù¤ÈÂç¿Í¤¬Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¶¡¤Î¹¬Ê¡´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÂ·¤¨¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÅ¹
¤Þ¤¿¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤¬µ¤·Ú¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤Ë¤¯¤¤°õ¾Ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÀ¾»á¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤Ï³«Å¹¤«¤é15Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¾®³Ø¹»¤¬Â¿¤¯¡¢·è¤·¤Æ¡ÈÏ»ËÜÌÚ=¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î³¹"¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡û¢£¸ÄÀË¤«¤Ê´ÇÈÄ¾¦ÉÊ
¥«¥é¥Õ¥ë¤«¤ÄÌÀ¤ë¤¤Å¹Æâ
¼¡¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Å¹ÊÞÆâ¤ò¸«³Ø¡£ÃæÀ¾»á¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Çµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥Ñ¥¹(Bumpas)¡×
¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¡×¤È¤¤¤¦Êú¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥Ó¡¼¥º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°®¼ê¤ò¤·¤¿¤ê¼ó¼þ¤ê¤Ë¾è¤»¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¨¤ì¹ç¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤Î»È¤¤Êý¤òÀâÌÀ¤¹¤ëµÈ²¬»á
¾¦ÉÊÉôÄ¹¤ÎµÈ²¬À¿»á ¤Ï¡¢¡Ö»õ°å¼Ô¤Ë¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¡ØÄË¤«¤Ã¤¿¤é¼ê¤òµó¤²¤Æ¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤Î¼ê¤òµó¤²¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Î´¶¾ðÉ½¸½¤òÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡ÈÍ§Ã£"¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÊÔ½¸Éô°÷K¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¹â¹»2Ç¯À¸Ä¹ÃË¤È¾®³Ø5Ç¯À¸¼¡ÃË¤Î¡È¤â¤¦¤¹¤°W¼õ¸³À¸"¤¬»È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡ÖÊÙ¶¯Ãæ¤Ë°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤ÆÊ¢¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤·¡¢Â¤Î¥½¥ï¥½¥ï´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤ÏÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×(Ä¹ÃË)¡¢¡Ö¿²¤ë¤È¤¤ËÊú¤Ëí¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶»¤ËÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤Î¼ê¤ò¸ª¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¾¯¤·¤À¤±¤Î½Å¤µ¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×(¼¡ÃË)¤È¤Î¤³¤È¡£Ç¯ÎðÌä¤ï¤º¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤äÌþ¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¥º(SUPER SMALLS)¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯È¯¤Î¥Ó¡¼¥º¥¥Ã¥È¡ÖSUPER SMALLS(¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¥º)¡×¤â¾Ò²ð¡£µÈ²¬»á¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ØÂç¿Í¤ÈÆ±¤¸Êª¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤À¤Þ¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¥¨¥¤¥¸¥ì¥¹¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ó¡¼¥º¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥µ¥¤¥º¤ä¿§¹ç¤¤¤âËÜ³ÊÅª¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ºÍ·¤Ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡û¢£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼²ñ¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½
¿Æ»Ò¥é¥¦¥ó¥¸
Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤ÎÌÜ¶Ì¡¦¿Æ»Ò¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£Âç¿Í1¿Í¤È»Ò¶¡1¿Í¡¢9¡Á15ºÐ1¿Í¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤Ç60Ê¬1,650±ß¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î²á¤´¤·Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢0ºÐ¸þ¤±¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈPLAY TIME¡×¤ä¡¢ÆýÍÄ»ù´ü¸þ¤±¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò°ú¤½Ð¤¹Í·¤ÓÊý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥Ö¥ë¥¹ ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ä¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ"¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ëÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î¤«¤é¤ÏSTERM¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿±Ñ¸ì¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¡¢Ç¾¤Î¸ÄÀ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¿Æ»Ò»²²Ã·¿¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥í¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤â³«ºÅÍ½Äê¡£
ÅöÆü¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¥Ë¥å¡¼¥í¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÇ¾ÇÈ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¶¨²ñÍý»öÄ¹ ¡¦ÎÓ°¦Íý»á¤¬¡Ö¤¢¤½¤ÓÊý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤¿
Æ±¼Ò¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼»ö¶ÈÉôÄ¹¤Î¶¶ËÜ½á»á¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êü²Ý¸å¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¾®³ØÀ¸¤Ë¤âµ¤·Ú¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍøÍÑÊýË¡¤òÏÃ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Wi-Fi¤ä½¼ÅÅÀßÈ÷¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»Ò¶¡¤ò¶á¤¯¤ÇÍ·¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ¤¬»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤âÄó°Æ¡£Â³¤±¤Æ¡¢Ï»ËÜÌÚ¼þÊÕ¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¤âÂ¿¤¯½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÉÑÈË¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë²ÈÄí¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖºÇÂç20¿Í¤ò¼ýÍÆ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼²ñ¾ì¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Îµï¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡û¢£¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë³¹¤Ø
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÈ¼¤¤¡¢10¡Á11Æü¤Ë¤ÏÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÆâ¤Î¥Ò¥ë¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢Ç¦¼ÔÂÎ¸³¤ä¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ëÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÍ·¤Ó¤ò¿Æ»Ò¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤âÀßÃÖ¡£ÅÔ¿´¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ»Ò¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æ°¤«¤¹»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¡¢´¿À¼¤ä¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ·¤Ó¤òÂÎ¸³
¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÏ»ËÜÌÚ¡£¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë³¹¤Ø¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
